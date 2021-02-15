"Известия": правительство сформировало новый перечень мер поддержки МСП

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ сформировало новый пакет поддержки малого и среднего предпринимательства, направленный на сохранение занятости. Об этом в понедельник сообщают "Известия" со ссылкой на протокол совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

По данным газеты, в пакет вошли пять видов поддержки. В частности, предусматривается перезапуск программы кредитования для малого, среднего и крупного бизнеса "ФОТ 0" (льготные кредиты по ставке 0% в первые полгода - прим. ТАСС). Также планируется дополнительное снижение (на 2-3 п. п.) стоимости льготных кредитов для МСП за счет субсидий банкам. Условием для получения такого займа является увеличение персонала на 10% к декабрю относительно начала 2021 года.

Кроме того, к мерам относится списание задолженности по налогам и страховым взносам для МСП из наименее восстановившихся отраслей, которые входят в список пострадавших от пандемии коронавируса за март и первый квартал 2020 года. Также предполагается фиксация кадастровой стоимости офисов, торговых объектов, точек общественного питания и бытового обслуживания на уровне 2020 года и переходный налоговый режим для компаний, которые уже не могут пользоваться специальными условиями.

По данным газеты, этот перечень мер поддержки проходит под грифом "считать возможным поддержать". Минэкономразвития, Минфину и ФНС поручено проработать данный пакет и рассчитать потребность в бюджетном финансировании.

В Минэкономразвития "Известиям" сообщили, что прорабатываются новые механизмы поддержки бизнеса и активно обсуждаются с другими органами власти, а правительство РФ преследует цель сохранения занятости и поддержки рабочих мест.