Правительство Москвы начало прием заявок на получение субсидий на инжиниринг

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Прием заявок на получение субсидии правительства Москвы на инжиниринг начался с 15 февраля. Эту меру поддержки смогут получить участники Московского инновационного кластера (МИК). Об этом сообщается в понедельник на портале мэра и правительства Москвы.

"Правительство Москвы с каждым годом расширяет меры финподдержки бизнеса. В 2020 году участники МИК получили от города почти 1 млрд рублей, в том числе на инжиниринг - свыше 295 млн", - рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, слова которого приводятся в сообщении.

Город вернет технологическим компаниям до 50% расходов, связанных с созданием или модернизацией продукта на всех этапах. Это может быть разработка технологической и конструкторской документации, проведение испытаний, а также приобретение испытательных стендов и оборудования.

В 2021 году у участников МИК появилась возможность в течение 10 дней доработать пакет документов в случае их неточности или неполноты. Компании могут до 30 апреля подать заявку на получение поддержки.

В 2020 году самой востребованной мерой поддержки у участников кластера стала компенсация затрат на лизинг и покупку оборудования. Ее получили 184 компании. Общая сумма выделенных средств достигла 325 млн рублей.