Поступления в бюджет Москвы от МСП в прошлом году превысили показатели 2019 года

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Поступления в бюджет Москвы от малого и среднего бизнеса в 2020 году превысили показатели 2019 года и составили почти четверть всех доходов города - 23,7%. Об этом сообщается в понедельник на портале мэра и правительства Москвы.

"Несмотря на снижение экономической активности в период пандемии, доля отчислений от субъектов малого и среднего бизнеса в казну выросла на 1,3 процентного пункта и составила 23,7% от общего объема налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Москвы, - говорится в сообщении. - Всего в прошлом году организации малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, принесли городу 612,6 млрд рублей. По сравнению с 2019 годом этот показатель вырос на 7%".

Отмечается, что увеличились поступления в бюджет от субъектов, занятых в сфере информационных технологий, консалтинговой и научной деятельности, а также обрабатывающей промышленности. На долю таких компаний приходится около четверти всех налоговых и неналоговых поступлений от субъектов МСП.

За последние 10 лет доля малого и среднего предпринимательства в бюджете столицы увеличилась более чем в два раза, сообщается на портале.