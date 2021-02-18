КМСП поддержала проекты с залогом интеллектуальной собственности на 5 млрд рублей

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и ее дочерний МСП Банк увеличили в 2020 году финансирование проектов с залогом интеллектуальной собственности в 1,6 раза, до 5 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе корпорации.

"В рамках реализации нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в 2020 году оказали финансово-гарантийную поддержку [с залогом прав на интеллектуальную собственность] на сумму более 5 млрд рублей", - сказали в пресс-службе, уточнив, что годом ранее данный показатель составил 3 млрд рублей.

Использование объекта интеллектуальной собственности как предмета залога при получении кредита позволяет предпринимателю снизить необходимую долю собственного участия в проекте и получить возможность реализовать свой проект с минимальным уровнем материальных затрат. МСП Банк предоставляет таким предпринимателям кредитные средства на срок до 10 лет по ставке от 7% годовых. В качестве базового обеспечения по кредитам под залог прав на объекты интеллектуальной собственности выступают гарантии Корпорации МСП. Объем таких гарантий в 2020 году достиг 3 млрд рублей.

Благодаря такой поддержке несколько компаний смогли реализовать проекты, в которых в качестве залога выступала интеллектуальная собственность. В частности, это проект компании "Медэл" по выпуску имплантируемых ортопедических электретов, проект компании "Бифорком Текнолоджис" в области создания и производства телекоммуникационного оборудования нового поколения, работающего по инновационной технологии защищенной передачи данных. За кредитом под залог интеллектуальной собственности обращалась компания "Энергоэлемент", которая является резидентом "Сколково". Благодаря оказанной поддержке реализован проект "Истагро Дон" по созданию первого в РФ импортозамещающего производства по комплексной переработке топинамбура и получению группы ингредиентов, обладающих пребиотическими свойствами, для нужд пищевой промышленности, биофармацевтики и животноводства.

Мнения экспертов

Как отметил генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич, сегодня перед институтами развития стоит задача обеспечить реализацию мер по становлению в РФ современной инновационной экономики и усиление роли малого и среднего бизнеса в этом процессе. "Финансово-гарантийная поддержка субъектов МСП под залог прав на интеллектуальную собственность является одним из приоритетов Корпорации и МСП Банка. При организации совместной работы используется системный подход к оказанию поддержки субъектам МСП, в том числе под залог прав на объекты интеллектуальной собственности. Развитие инновационной деятельности предполагает в том числе переход к рыночной оценке объектов интеллектуальной собственности, что представляет собой одну из тех задач, решение которых обеспечивается корпорацией и МСП Банком при поддержке Банка России и Роспатента", - сказал он.

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев отметил, что кредит под залог прав на объекты интеллектуальной собственности - один из важных инструментов ее капитализации. "В настоящее время совместная работа МСП Банка, корпорации и Роспатента по стимулированию инновационной деятельности является уникальной. Здесь, прежде всего, мы говорим о кредитовании под залог исключительных прав на изобретения, поскольку именно изобретение характеризуется мировой новизной, изобретательским уровнем и промышленной применимостью, в нем содержится техническое решение, которое позволяет добиться принципиально лучших результатов, чем ранее известные технологии", - добавил он.