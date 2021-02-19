Московские предприниматели просят снизить налог на доходы учредителей до 6%

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Московские предприниматели предлагают снизить налог на доходы учредителей до 6% при условии, если годовой доход не превышает 2 млн рублей. Информация об этом содержится в списке инициатив для включения в доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве мэру столицы Сергею Собянину (был представлен участникам Общественного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в пятницу).

"Снизить налог на доходы учредителей до 6% в случае, если доход в год составляет не более 2 млн рублей", - говорится в документе. Изменения предлагается внести в федеральное законодательство.

В настоящее время, если получателем дохода от бизнеса является учредитель-гражданин, то налоговая ставка составляет 13% от суммы выплаченного ему дохода (если он является налоговым резидентом). Если же учредитель не является налоговым резидентом, то налоговая ставка составляет 15%.

В части налогообложения бизнес также предлагает предоставлять предпринимателям рассрочку на требования по уплате задолженности по налогам, размерам пеней и штрафов, выявленным в ходе выездной налоговой проверки, при невозможности погашения в течение восьми дней с момента выставления требования.

В сфере общественного питания, согласно списку инициатив, предлагается установить только один критерий для включения предприятий общепита в реестр МСП - годовой оборот до 2 млрд рублей. Также предлагается установить единую ставку страховых взносов для всех предприятий в 15%.

Для государственных закупок предлагается ввести рейтинг добросовестных поставщиков, установить возможность и порядок его использования, а также создать рейтинг недобросовестных заказчиков.

Другие инициативы

Бизнес предлагает ввести специальный налоговый режим для предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере оказания косметических и парикмахерских услуг, а также устранить условия недобросовестной конкуренции между самозанятыми гражданами, ИП и организациями в индустрии красоты в части соблюдения ими обязательных требований к условиям труда, в том числе СанПиН.

Кроме того, предлагается расширить число услуг самозанятых и дополнить их агентскими и экспертными услугами, добавить самозанятых в правовое поле деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве.

В области судебного делопроизводства предлагается определить возможность использования независимой гарантии, в том числе банковской гарантии в качестве залога, как меры пресечения, альтернативной заключению под стражу и домашнему аресту. Кроме того, предприниматели просят создать институт негосударственных судебных приставов-исполнителей.

Среди других инициатив - разрешение брокерским компаниям делать ставки на политические события, негосударственным пенсионным фондам - инвестировать до 10% доходов в стартапы и венчурный бизнес, включить креативные индустрии в систему государственной поддержки развития.

Всего по предложениям бизнеса было сформировано 73 системные законодательные инициативы. Из них 44 - общеотраслевые, 29 - отраслевые. Окончательный список инициатив будет сформирован позднее.