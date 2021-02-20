"Опора России" обеспокоена барьерами для бизнеса в сфере детского туризма

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Бизнес-объединение "Опора России" попросило Ростуризм создать рабочую группу при ведомстве по вопросам нормативного регулирования и поддержки предпринимателей, занимающихся развитием детского отдыха и туризма. Об этом сообщается в письме вице-президента "Опоры России" и руководителя экспертной группы "Развитие предпринимательства в сфере туризма" Алексея Кожевникова (копия есть у ТАСС).

Кожевников сообщил ТАСС, что бизнес-объединение обеспокоено закрытием и банкротством детских лагерей негосударственного сектора.

"С одной стороны, в связи с ковидными ограничениями детские лагеря не могут полноценно работать и в этом году. С рынка, как мы уже говорили, могут уйти 60-70% [игроков] негосударственного сектора. С другой стороны, необходимо проводить полноценную регуляторную работу, чтобы предприниматели (инвесторы) приходили в этот сектор. Сегодня для того, чтобы заниматься детским туризмом, предпринимателю надо знать более 200 нормативно-правовых актов и, более того, их соблюдать. С таким подходом нам не развить этот важный сектор туризма, который помогает работать с детьми, занимаясь их воспитанием и готовя их с детства стать потенциальными туристами по своей стране. Поэтому в рамках работы ТДК (план мероприятий "Трансформация делового климата") мы попросили Ростуризм оперативно создать рабочую группу по детскому туризму и начать снимать барьеры для этой отрасли, а также формировать меры поддержки", - пояснил Кожевников.

Вопрос создания рабочей группы при Ростуризме рассматривался на заседании экспертной группы "Развитие предпринимательства в сфере туризма" 2 февраля. Участники заседания также обсудили вопрос включения в Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности и Общероссийский классификатор видов экономической деятельности видов деятельности и услуг по организации отдыха и оздоровления детей. По данным "Опоры России", Росстандарт утвердил изменения, они вступают в силу с 1 марта 2021 года.