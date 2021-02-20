Убытки в 2020 году понесли 22% МСП в России

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Деятельность 76% представителей российского малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2020 году была прибыльной или безубыточной. Об этом свидетельствуют данные опроса 1,77 тыс. предпринимателей, который провели Промсвязьбанк, бизнес-объединение "Опора России" и агентство Magram Market Research (данные есть в распоряжении ТАСС).

Согласно материалам опроса, "76% опрошенных представителей малого и среднего предпринимательства отметили, что их деятельность в 2020 году была прибыльной или безубыточной". Еще 12% сообщили, что "закрыли год с небольшими убытками", другие 10% заявили о "сильной убыточности". Оставшиеся респонденты затруднились с ответом.

"При этом наибольшая доля предприятий, получивших прибыль по итогам года, относится к сегменту среднего бизнеса", - указывается в материалах.

Также опрос показал, что только 11% малых и средних предприятий посчитали новогодние праздники сезоном высокого заработка, причем не более 50% от общего числа опрошенных смогли получить ожидаемый уровень продаж в это время.