Бизнес разошелся во мнении о необходимости увеличения квот на закупки у МСП

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Предприниматели и эксперты не пришли к единому мнению о необходимости увеличения квот по госзакупкам и закупкам крупных компаний у МСП - некоторые из опрошенных ТАСС экспертов говорят о необходимости довести долю до 90% в отдельных индустриях, в то время как другие и вовсе отказываются от участия в торгах. Большинство также считают, что довести объем закупок у МСП до 5 трлн рублей к 2024 году по нацпроекту будет непросто.

В начале февраля правительство РФ вернулось к рассмотрению вопроса об увеличении доли закупок у МСП. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что рассматриваются разные подходы, в том числе и увеличение объема закупок для МСП у крупных компаний.

Как закупают сейчас

В настоящее время обязательные закупки у МСП установлены в законе № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (предусматривает, что доля закупок у субъектов МСП, которые проводятся по спецторгам, составляет 15%, по общим закупкам - 18%) и в законе № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (устанавливает квоту на закупки у МСП в размере не менее 15%).

По данным Корпорации МСП, объем закупок 1 852 крупнейших заказчиков у МСП при участии корпорации по итогам 2020 года превысил 3,9 трлн рублей, увеличившись на 5,39% по сравнению с 2019 годом. В рамках нацпроекта по развитию предпринимательства объем закупок крупнейших заказчиков у МСП по итогам 2024 года должен достигнуть 5 трлн рублей.

В корпорации также наблюдают тенденцию увеличения средней доли закупок у субъектов МСП. "[Средняя доля закупок] в 2020 году составила 72,2%, что превышает как нормативно установленный правительством Российской Федерации уровень (20%), так и показатель 2019 года (70,37%), средняя доля закупок у субъектов МСП по результатам спецторгов составила 36,59%", - отметили в пресс-службе.

Выполнить план

Большинство опрошенных экспертов считают, что довести объем закупок в рамках нацпроекта до 5 трлн рублей в 2024 году будет сложно.

"С моей точки зрения, 5 трлн рублей - достаточно большой и немного нереалистичный объем для закупок на ближайшие несколько лет. Я думаю, что есть вероятность действительно достичь этой цифры, но позже 2024 года", - отметил гендиректор компании INPRO digital Виталий Арбузов.

Не вполне ясно, откуда могут взяться резервы для кратного увеличения темпов роста в ближайшие три года, кроме подстановки в статистику аффилированных с заказчиками компаний малого бизнеса, добавляет член экспертного совета проекта "Прогосзаказ.рф" Дмитрий Тортев. "Увеличение обязательной доли закупок больше ничего не даст, потому что "малыши" и без того по факту забирают почти 45% закупок корпораций, и это экономический предел их возможностей", - считает Тортев. По его мнению, "любое квотирование дает лишь иллюзию результата".

Более оптимистично настроен член генерального совета "Деловой России" Алексей Мостовщиков. По его мнению, "увеличение квоты до 20% даст нужный эффект, и цель нацпроекта может быть выполнена". "Считаю необходимым внести дополнительное условие о недопуске к участию МСП, аффилированных с крупным бизнесом, корпорациями и госорганами", - добавил он при этом.

Назревшие проблемы

По словам гендиректора компании по производству медицинского оборудования "Медиком" Николая Лисеева (70% продаж предприятия происходит по итогам закупок по 223-ФЗ и 44-ФЗ), в настоящее время сложности при участии в закупках возникают из-за картельных сговоров. "Мы регулярно подаем жалобы в ФАС и получаем решения о нарушении конкуренции, но увы, картели всегда находят способ ограничения конкуренции. Нужна поддержка на этапе формирования НМЦК (начальной максимальной цены контракта - прим. ТАСС) и запроса коммерческих предложений. <…> ФАС также могла бы принимать во внимание жалобы МСП на ограничения конкуренции. У нас есть пять одинаковых решений ФАС о нарушении конкуренции от Владивостока до Москвы (несколько регионов), но все равно всплывают однотипные нарушения в новых торгах", - отмечает глава "Медиком".

Компания по производству медицинской и сервисной одежды "Лаура" выполнила три госконтракта в 2019 году, по всем были задержки оплаты со стороны заказчиков, рассказала ее директор Оксана Кондратенко. "На данный момент мы больше не участвуем и не собираемся участвовать в закупках, продаем продукцию на Wildberries (интернет-магазин одежды, обуви, электроники и других товаров - ТАСС)", - сообщила Кондратенко. Помимо задержек оплаты, она также отметила общее снижение заказов на продукцию из-за большей востребованности одноразовой медицинской одежды (компания производит многоразовую), сговоры в торгах и отсутствие доступного финансирования.

Получение банковских продуктов (кредитов и гарантий) на выполнение контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ представляет большую сложность для предприятий МСП, признает член генерального совета "Деловой России" Алексей Кучмин. "Банки могут без проблем предоставить на один и тот же конкурс банковскую гарантию на участие, а банковскую гарантию на исполнение не предоставить, тем самым поставить под угрозу будущее компании МСБ", - пояснил он.

Тортев среди проблем также называет "законодательную неопределенность". "У заказчиков и малого бизнеса есть одна общая мечта - прожить хотя бы один бюджетный год по стабильным правилам. Однако законы о закупках корректируются в ежеквартальном режиме, а подзаконные акты - в ежедневном, юридическая техника далека от совершенства", - отмечает он.

Быть или не быть квоте

Анализ договоров, заключенных крупнейшими заказчиками с субъектами МСП в 2020 году, показал, что основными видами деятельности поставщиков МСП являются оптовая и розничная торговля (30,04%), строительство - 27,88%, обрабатывающие производства - 12,4%. Такие данные приводит Корпорация МСП.

Размер квоты на закупки у МСП по 223-ФЗ и 44-ФЗ может зависеть от индустрии, считают в "Медиком". "Например, в атомной промышленности, металлургии, строительстве у МСП процент меньше, а в поставках медицинского оборудования, сервисных услугах, ремонте, перевозках, поставках продуктов питания квота должна быть не менее 50%. Деньги, которые МСП получает от клиента, остаются в экономике страны. Картели и АО - в большинстве выводят деньги за границу", - считает гендиректор "Медикома". Он также отметил, что нужно "двигаться постепенно" и довести долю закупок у МСП в отдельных индустриях до 90% в течение пяти лет.

Квоты, безусловно, надо увеличить, но так, чтобы "уравнять шансы", считает гендиректор компании INPRO digital. "Не нужно весь рынок или спектр услуг отдавать МСП, но необходимо дать им реальную возможность зарабатывать на этом", - добавил эксперт.

Из-за пандемии и сокращения бюджетов необходимо установить долю заказов по 223-ФЗ и 44-ФЗ не менее 25%, добавляет Кучмин. Оптимальная квота на госзакупки (44-ФЗ) была бы в размере 25%, на закупки крупными компаниями (223-ФЗ) - 50%, считает замгендиректора компании "Пандус.су" по производству пандусов Анна Николенко.

По мнению Арбузова, наиболее правильным решением в текущий момент будет одновременное увеличение объема закупок для МСП и упрощение процедуры подачи заявок на участие в них.

"В закупках у МСП необходимо разрабатывать действенные критерии надежности предприятий (не только реестр недобросовестных предприятий), но и исполнение контрактов собственными силами, без привлечения подрядчиков; наличие персонала, причем не "на бумаге", а реального, которое выражается отчислением налогов по заработной плате, например; наличие производственной базы, оборудования; подтверждение закупки материалов, обозначенных в ТЗ", - добавляет Николенко.