Москва начнет работать над развитием коллаборации между МСП и крупными девелоперами

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы в 2021 году намерен начать проект по развитию коллаборации между крупными девелоперами и предпринимателями. Об этом сообщил руководитель ведомства Алексей Фурсин в четверг на конференции "Коммерческая недвижимость 2021: новые горизонты".

"Для нас интересный проект - мы его хотели реализовать в 2020 году, но пока не подошли к полной реализации, и предложил бы этот вопрос в 2021 году начинать реализовывать. <…> Сделать эффективнее коллаборацию между крупным бизнесом девелоперской сферой, городом и теми предпринимателями, которые должны создавать комфортную среду для жильцов, которые располагаются в огромных жилых комплексах", - сказал Фурсин.

По его словам, у малого бизнеса в настоящее время наблюдается большая потребность в площадях нежилого назначения. "Важная работа девелоперских, управляющих компаний, которая позволит и с нашей помощью дифференцировать сферы, чтобы в одном доме не появилось три аптеки или пять зоомагазинов. Это даст возможность нам подстраивать определенный инструментарий: у нас есть отдельная субсидия для франчайзи. Это даст возможность соединять и инструментарий, который есть у вас с точки зрения объекта недвижимости, и наши субсидии на возможность компенсации затрат на оборудование, на коммунальные платежи, и в том числе все, что есть по франшизе, роялти, паушальный взнос тоже могут скомпенсировать", - сообщил глава департамента предпринимательства.