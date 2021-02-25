"Опора России" предлагает установить критерии численности в МСП отдельно по каждой отрасли

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Бизнес-объединение "Опора России" предлагает пересмотреть критерии отнесения предприятий к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), установив критерии по численности сотрудников отдельно по каждой отрасли. Об этом сообщил президент "Опоры России" Александр Калинин в четверг в ходе XII общего собрания Ассоциации "НП "Опора".

"Мы много лет говорим, что закон Российской Федерации, который устанавливает критерии для МСП, был принят в 2005 году, да, по инициативе "Опоры России" во многом. Но прошло шесть лет, предел в 2 млрд (дохода за год - прим. ТАСС) и 250 человек (среднесписочная численность работников - прим. ТАСС) - за это время курс рубля ушел на сколько? Насколько инфляция прошла с 2014 года, но критерии нужно менять, особенно по численности. Возможно, вводить численность разную для разных отраслей, как это во всем мире принято", - сообщил Калинин.

По его словам, для среднего бизнеса необходимо установить критерий по годовому доходу в 4 млрд рублей (сейчас 2 млрд рублей), а для малого бизнеса - в 1,6 млрд рублей (сейчас 800 млн рублей).

Речь идет о внесении изменений в 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". Ранее Калинин сообщал, что критерии необходимо повысить минимум в полтора раза. По его словам, численность в 250 человек не отвечает логике малого, среднего бизнеса, особенно в легкой промышленности и в общепите.