Корпорация МСП запустила факторинговую платформу с работой по принципу одного окна

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Корпорация МСП совместно с дочерним МСП банком запустили открытую факторинговую платформу (ОФП), которая упрощает доступ субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) к финансовым инструментам в рамках расчетов с крупнейшими заказчиками по договорам, подразумевающим отсрочку по оплате поставленного товара или оказанной услуги, в первую очередь, закупок по 223-ФЗ. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба корпорации.

"Целью данного механизма является привлечение некредитных средств. До конца марта текущего года Корпорация МСП обеспечит подключение 15 крупных заказчиков (дебиторов), а до конца мая увеличит их число до 50. Также Корпорация МСП работает над расширением функционала и возможностей ОФП, ведет активную работу по внедрению интеграционных механизмов с учетными системами факторов, заказчиков, электронных торговых площадок и АИС "Мониторинг по требованиям", согласованным с текущими и потенциальными участниками платформы. Реализация открытой факторинговой платформы на базе АИС НГС позволяет предпринимателям получить широкий спектр финансовых услуг по принципу единого окна, в том числе кредитование по льготной ставке, банковские гарантии в рамках 223-ФЗ и 44-ФЗ, факторинг", - говорится в сообщении.

Открытая факторинговая платформа также позволяет уйти от так называемого "факторингового рабства" и в любой момент времени уступить дебиторскую задолженность к одному и тому же заказчику разным факторам. Ожидается, что это позволит субъектам МСП получать факторинговое финансирование по конкурентным рыночным ставкам и использовать его на развитие своего коммерческого потенциала.

"Основной тренд в факторинге - переход на онлайн-формат заключения сделок, подписание и электронный обмен документами с использованием электронной подписи. Одна из задач национального проекта по развитию МСП как раз отражает этот тренд - речь идет о планомерном увеличении факторинговых сделок субъектов МСП, осуществляющихся через специализированные факторинговые онлайн-платформы", - сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, которого цитирует пресс-служба.

Банк России в настоящее время разрабатывает прототип онлайн-платформы для цифровизации процесса закупок с использованием технологии распределенных реестров и механизмов цифровых финансовых активов (цифровая платформа онлайн-факторинга). Перевод закупочной деятельности в цифровую форму позволит предприятиям МСП сократить издержки на получение оборотного финансирования против подтвержденных поставок товаров/оказания услуг крупным, в том числе государственным заказчикам в рамках 223-ФЗ.