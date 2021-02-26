Объем закупок крупнейших заказчиков МСП превысил 430 млрд рублей за январь-февраль

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) составил по итогам января-февраля 2021 года более 430 млрд рублей, что на 18 млрд рублей больше показателя за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Корпорации МСП.

"По итогам мониторинга Корпорацией МСП объем закупок крупнейших заказчиков, определяемых правительством Российской Федерации, у субъектов МСП составил по итогам первых двух месяцев 2021 года более 430 млрд рублей, что на 18 млрд рублей больше показателя за аналогичный период 2020 года. Количество поставщиков-субъектов МСП выросло до 30 тыс. при количестве номенклатурных позиций более 507 тыс.", - говорится в сообщении.

Более 61% (230 млрд рублей) в общем объеме закупок у субъектов МСП занимает продукция производственного назначения, более 12% (45 млрд рублей) - инновационная высокотехнологичная продукция.

Лидерами среди крупнейших заказчиков, закупающих продукцию у субъектов МСП по результатам первых двух месяцев 2021 года, стали ОАО "РЖД" (25,1 млрд рублей), АО "Деловая среда" (17,2 млрд рублей), ПАО "Ростелеком" (16,3 млрд рублей), ПАО "Сбербанк" (12,7 млрд рублей), АО "РЖД Строй" (10,3 млрд рублей).

Лидерами по закупкам у субъектов МСП среди регионов в 2021 году стали Москва (149,9 млрд рублей), Санкт-Петербург (42,2 млрд рублей), Московская (25,4 млрд рублей) и Свердловская области (16,3 млрд рублей), Республика Татарстан (14,9 млрд рублей).

"Мы наблюдаем тренд перехода от закупок простых товаров к высокотехнологичным у субъектов МСП. Более 61% (230 млрд рублей) в общем объеме закупок у компаний МСП занимает продукция производственного назначения, более 12% (45 млрд рублей) - инновационная высокотехнологичная продукция. Это говорит как о качестве производимой компаниями МСП продукции, так и о работающих механизмах государственной поддержки, направленных на обеспечение доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков", - сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, которого цитирует пресс-служба. Он также напомнил, что в рамках нацпроекта по поддержке МСП объем закупок крупнейших заказчиков у компаний малого и среднего бизнеса по итогам 2024 года должен достигнуть 5 трлн рублей.