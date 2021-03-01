МСП смогут предложить свои идеи поддержки бизнеса в сервисе "Московский инвестор"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. В сервисе "Московский инвестор" столичного инвестиционного портала появились новые разделы, в которых московские предприниматели смогут сообщить о проблеме или предложить идею по поддержке малого и среднего бизнеса, а также по подключению к инженерным сетям. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Сервис "Московский инвестор" - это единое окно для решения всех вопросов, связанных с осуществлением инвестиционной деятельности в столице. Недавно его функционал был доработан и пополнился новыми разделами. Теперь с помощью сервиса можно получить консультации или сообщить о сложностях, связанных с получением поддержки малого и среднего бизнеса, а также подключением к инженерным сетям при локализации производства на промплощадках Москвы. Отправить сообщение через сервис "Московский инвестор" может любой зарегистрированный пользователь инвестпортала", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова.

Расширенная версия сервиса "Московский инвестор" уже доступна в мобильном приложении инвестпортала. Установив приложение на смартфон, пользователь авторизуется под своей учетной записью или проходит регистрацию и получает круглосуточный доступ к личному кабинету и онлайн-сервисам.

Более 60% всех сообщений, которые направили предприниматели через сервис "Московский инвестор", запущенный в ноябре прошлого года, были связаны с имущественными торгами. Чаще всего пользователи уточняли, как принять участие в торгах, как формируется стартовая цена объектов, как посмотреть помещение, выставленное на торги, и как зарегистрировать в электронной форме право собственности на объект, приобретенный на торгах.

Вопросы в новой категории "Поддержка МСП" разбиты на две темы. В теме по нефинансовой поддержке можно задать вопросы о наличии помещений для аренды в технопарках и о включении конкретной выставки в список конгрессно-выставочных мероприятий, часть затрат на участие в которых город может компенсировать с помощью специальной субсидии.

Вторая тема касается мер финансовой поддержки бизнеса, оказываемой правительством Москвы, - субсидий, грантов, льготных кредитов и поручительств. Например, в этом подразделе можно сообщить о проблеме в случае, если предпринимателю отказали в получении финансовой помощи или сократили размер выплачиваемой субсидии. Также благодаря оставленному в этой подкатегории обращению можно получить помощь, если возникли сложности с подачей документов на выплату субсидий. Здесь же можно узнать обо всех мерах финансовой поддержки, которую город оказывает предпринимателям.