Корпорация МСП и "Иннопрактика" запустят акселератор для инновационных компаний

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) совместно с компанией "Иннопрактика" открыли в понедельник прием заявок на участие в программе "МСП: Акселератор инноваций". Это программа для быстрорастущих компаний в сфере инноваций и технологичных отраслей экономики, сообщили ТАСС в пресс-службе корпорации.

"Заявки на участие принимаются от компаний МСП, ведущих свою деятельность не менее четырех лет в одной из приоритетных отраслей, а также имеющих на балансе результаты интеллектуальной деятельности. Совокупный среднегодовой темп роста выручки компании-участника должен составлять за период 2016-2019 годов (2017-2020 годов) не менее 10%. Также компания должна иметь в штате минимум трех сотрудников на ключевых позициях", - сказали в пресс-службе.

Условия программы

Подать заявку можно до 23 марта на сайте корпорации. Участие в акселерационной программе бесплатное. По результатам отбора 100 заявителей смогут принять участие в мероприятиях преакселерации - обучающих вебинарах и онлайн-отборе. По результатам питчинга 50 лучших компаний получат возможность стать участниками основной акселерационной программы, включающей трекшн-сессии - индивидуальные встречи трекеров с курируемыми компаниями, обучающие вебинары и консультациями с менторами - лидерами отрасли. Итоговым мероприятием акселерационной программы станет демо-день, в рамках которого участники смогут презентовать перед приглашенными экспертами, потенциальными партнерами результаты работы в акселераторе, а также поделиться стратегией развития бизнеса.

"Мы видим запрос у технологичных компаний МСП из разных отраслей на получение новых знаний и компетенций для обеспечения комплексного роста основных показателей деятельности и пересмотра стратегии развития. При формировании акселерационной программы мы подобрали не отдельные инструменты поддержки, а разработали комплексные решения для конкретных задач бизнеса и привлекли опытных экспертов в интенсивном росте бизнеса", - сказал глава Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого привела пресс-служба.

По его словам, это первая программа в цикле отраслевых акселераторов Корпорации МСП, поддерживающих предпринимателей на разных стадиях развития бизнеса. "По завершении программы мы вместе с участниками сформируем подробные дорожные карты дальнейшего развития компаний-участников, в том числе Корпорация МСП предложит специальные финансовые продукты, которые будут доступны только выпускникам акселерационных программ", - добавил он.

Как отметила первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" и общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова, данная акселерационная программа направлена на технологичные субъекты МСП, которые уже переросли стадию стартапа и обладают значимым потенциалом, находясь на этапе устойчивого роста. "Именно поэтому миссия такой программы заключается в том, чтобы оказать поддержку и придать импульс для становления данных компаний в качестве значимых игроков в своих технологических нишах", - сказала она.