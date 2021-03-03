Год упаковки: как расти вопреки санкциям и пандемии, делая товары для HoReCa

Основатель производства упаковки для еды "AйПиДжи" Сергей Муравьев рассказал о том, как его компания стала первым производителем упаковки для пищевиков в Крыму, и о росте выручки в пандемию

Основатель производства упаковки для еды "AйПиДжи" Сергей Муравьев рассказал ТАСС о том, как его компания стала первым производителем упаковки для пищевиков в Крыму, и о росте выручки в пандемию. Упаковка как экосистема В 2009 году предприниматель Сергей Муравьев принял решение об открытии компании, которая могла бы предоставить сегменту HoReCa (сокращенно от Hotel, Restaurant, Cafe — термин, обозначающий сферу услуг и гостеприимства) комплексное решение по поставке упаковочных товаров. Концепция заключалась в создании целой экосистемы, при которой производственные комбинаты и рестораны могли получать не только боксы для еды, но и салфетки, формы для выпечки, пленки, средства уборки, одноразовые приборы и другие сопутствующие товары для хранения, транспортировки и продажи продуктов. "Упаковка — двигатель любого товара, особенно в пищевой индустрии, она сохраняет, продает и украшает сам продукт, правильно презентуя его покупателю. Мы с опытными коллегами в сфере HoReCa проанализировали рынок и обнаружили всего пару компаний, которые могут закрыть весь ассортимент. И то преимущественно в Москве. Предприятиям общепита приходилось работать с большим количеством разных поставщиков, чтобы получить необходимые расходники для своей продукции. В то время как комплексное предложение позволило бы им значительно сэкономить время и сконцентрироваться на своей основной деятельности", — вспоминает Сергей. Начали "AйПиДжи" с небольшого офиса и склада в Москве, также в Ростове-на-Дону, с командой сотрудников из десяти человек. Сумму первоначальных вложений предприниматель не раскрывает. Сотрудников Сергей принципиально искал из индустрии общепита — тех, кто хорошо разбирается в нюансах закупок, а также лично знает представителей отрасли, которые могут стать потенциальными заказчиками. Сначала компания ориентировалась на большие производственные цеха и сети ресторанов, которые работают навынос. Для них она начала поставлять пластиковую упаковку из ПЭТ и БОПС (виды гибких бесцветных термопластичных полимеров, поддающихся регенерации), которые сами заказывали на крупных российских производствах упаковки. В течение следующих лет компания открыла офисы со складами в Краснодаре, Санкт-Петербурге, Волгограде, так как они являются инфраструктурно-образующими центрами своих регионов, с наиболее удобной логистикой. Региональные подразделения открывались на основе показателей емкости рынка, конкурентной среды и наличия постоянных клиентов, поэтому фокус делался на южный регион. "Мы видели большую перспективу для себя в Южном федеральном округе, у нас были хорошие отношения и с Ингушетией, Дагестаном, Чечней, куда наш продукт активно шел в частные кондитерские и на рынки. Все это стало возможно с открытием обособленного подразделения в Пятигорске — центре Кавказа, оттуда уже удобная логистика в южные республики", — объясняет Сергей.

Потенциал роста компании "AйПиДжи" оценивали в 15–20% ежегодно, принимая во внимание, что не смогут сразу открыть отдельное производство. В начале 2017 года было решено инвестировать порядка 14 млн рублей в дополнительную разработку промышленных оснасток для производства упаковки, которые разместили у своих партнеров. А благодаря отсутствию необходимости возврата инвестиций в производство, часть прибыли активно направляли в развитие региональных представительств. Контрактное производство позволило компании уже к концу 2017 года достичь торгового оборота в 24 млн рублей в месяц. Конкуренция со стороны более сильных компаний нарастала. Дальше Сергей столкнулся с необходимостью оптимизации процессов для получения дополнительных конкурентных преимуществ — объемов производства, контроля качества и логистики. В первую очередь было важно предложить заказчикам качественный продукт, но отсутствие собственной производственной базы не позволяло "эти процессы держать под личным контролем". "Чужая" упаковка не всегда соответствовала ожиданиям по качеству и оперативности ее получения, отмечает предприниматель. Курс на Крым К 2015 году компания умножила объемы продаж в два раза благодаря работе региональных представительств. Поэтому было принято решение охватить все возможные варианты расширения своего предложения на рынке пищевой промышленности и расширить ассортимент товаров. Такие объемы продукции изготавливать на контрактном производстве уже было невыгодно, и предприниматель начал оценивать территорию Крыма (в 2014 году стал частью России после проведения референдума) как площадку для производства, поскольку Крым был самым сложным местом с точки зрения доставки готовой упаковки с материка и свободным от конкурентов. "Мы оценивали перспективы своего развития на полуострове, решив, что нужно входить в самом начале (после присоединения к России — прим. ТАСС). Так как наше направление — это комплексные поставки упаковки и упаковочных материалов для отелей, ресторанов, кафе, а это основной бизнес Крыма", — пояснил Сергей. Оптимальную площадку для строительства завода искали семь месяцев. Основной проблемой было ограничение в электрических мощностях производственных комплексов Крыма. На первое время мощности хватало, но бизнес-план показывал нехватку электричества уже через три года. В середине 2020-го приняли окончательное решение о переезде, получилось договориться с одним из самых больших технопарков Севастополя — заводом "Маяк". Совместными усилиями были модернизированы и адаптированы производственно-складские площади для организации производства пищевой упаковки. Таким образом, "АйПиДжи" дополнительно увеличили площади (на 50%) и получили заветные мощности электричества для дальнейшего развития производства. Следующая сложность, с которой столкнулся предприниматель, — отсутствие готового персонала. По словам Сергея, такое часто встречается в узкоспециализированных сферах, в том числе и термоформования, здесь нет готовых специалистов, приходится их выращивать, по сути, с нуля. Компания начала привлекать и обучать сотрудников на месте. Массовое производство из-за всех этих технических и кадровых вопросов смогли наладить только в середине 2018 года. "Компании Крыма находятся под международными санкциями, с ними не работают крупные материковые банки, также они не могут работать с иностранными поставщиками, предоставляющими сырье и запчасти к оборудованию. Мы не стали исключением. А оборудование, его запасные части и сырье, которое использует компания, в основном заграничное. Для организации импорта мы вынуждены использовать аффилированную компанию с адресом в Ростове-на-Дону, через которую осуществляются все поставки импорта. Это очень сильно ограничивает, постоянно приходится искать обходные пути. Мы открыли свое производство, но стало еще сложнее, потому что помимо вопросов обучения кадров, поставок сырья, реализации возникли вопросы технического характера — наладка качества и контроля, количество отходов, их утилизация и переработка, настройка автоматизации", — отмечает предприниматель. Переработка и проблемы роста Дополнительные отходы с производства предпринимателя после вырубки идут на цикличную переработку в полном объеме. Этим занимаются поставщики сырья, с которыми работает компания. Они забирают отходы и впоследствии предоставляют переработанный материал. "Производственный цикл подразумевает под собой вторичную переработку. Это — оптимизация себестоимости. Но наш рынок пока еще не готов к вторичной переработке, в России сортировка вторичных материалов пока неосуществима. Фокус нашего сознания идет на то, что нужно сэкономить на продукте. Мы пытаемся поменять это мышление, показать нашим покупателям, что любая упаковка составляет не больше 10% себестоимости в цене реализации любого продукта, который продается. То есть если мы видим продукт за 110 рублей на полке, упаковка будет составлять где-то 10 рублей его цены. Это не колоссальный процент, чтобы отказываться от узнаваемой айдентики. Глобальные игроки хотят чем-то отличаться, а другие копируют и пытаются конкурировать каким-то образом", — объясняет бизнесмен.

География клиентов компании сейчас — от Санкт-Петербурга до Севастополя, благодаря этому финансово и экономически в Крыму они не завязаны. У "АйПиДжи" собственный транспорт, большой отдел, который занимается перемещением товаров по всем складам, планированием и поставкой. "У нас большое количество подразделений, в каждом из них склад, транспортный цех, который отвечает за локальный развоз, логисты, закупщики, налажена система 1С, которая позволяет систематизировать их работу. Поэтому, с одной стороны, мы занимаемся упаковкой, а с другой — управляем многоступенчатым технологическим процессом. Если бы мы работали в Москве, у нас бы был большой склад, нам нужно было бы в пять раз меньше затрат на зарплаты, чем сейчас, но за счет наличия складов в регионах мы оперативны и имеем возможность быстрой отгрузки товара нашим клиентам. Это наше конкурентное преимущество. Без собственного транспорта логистика товаров между подразделениями невозможна, мы вынуждены инвестировать в собственный большой автопарк. До строительства Крымского моста мы имели эксклюзивное преимущество на полуострове, так как доставить пару контейнеров сырья и произвести упаковку было намного выгоднее, чем возить объемный легкий товар с материка. Cейчас конкуренция выросла", — рассказывает Сергей. Пандемия С началом пандемии, вызванной распространением коронавируса в стране, крымское производство продолжало работать, так как было отнесено к предприятиям беспрерывного цикла. 35% клиентов компании — рестораны, 25% — производители кондитерских изделий, 30% — оптовики и дистрибьюторы, те, кто работает с производителями. За три месяца падения посещаемости или ее полного отсутствия в этих заведениях продажи компании снизились. Но помогла господдержка. В пандемию компания получила новое оборудование благодаря поддержке Корпорации МСП. Они предоставили гарантийное обеспечение кредита общей суммой 28 млн рублей. Полученные средства компания направила на дальнейшее расширение бизнеса и оборотных средств. В результате финансовой поддержки компания смогла увеличить объем производства и реализации товаров и своевременно обеспечить заказчиков необходимым комплексом упаковочной продукции. Об этих возможностях господдержки "АйПиДжи" узнали благодаря Бизнес-навигатору МСП (создан Корпорацией МСП для помощи предпринимателям в запуске или расширении бизнеса), где представлена вся доступная предпринимателям финансовая и информационная господдержка.

Примечание Власти этой весной запускают новую программу льготного кредитования предпринимателей. Так, программа "ФОТ 3.0" сменит предыдущую "ФОТ 2.0", однако теперь ставка по кредиту будет не 2%, а 3% годовых. Ей смогут воспользоваться компании из наиболее пострадавших отраслей, которые не восстановились после кризиса. Как отмечают в Минэкономразвития России, размер кредита будет зависеть от числа сотрудников, занятых в организации. Максимальная сумма - 500 млн рублей. Главным условием является сохранение заемщиком не менее 90% рабочих мест в период действия договора. Продолжение