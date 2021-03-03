Как производитель упаковки для еды увеличил оборот в кризис

В 2009 году предприниматель Сергей Муравьев принял решение об открытии компании, которая могла бы предоставить сегменту HoReCa (сокращенно от Hotel, Restaurant, Cafe) – термин, обозначающий сферу услуг и гостеприимства - прим. ред.) комплексное решение по поставке упаковочных товаров. Концепция заключалась в создании экосистемы, при которой производственные комбинаты и рестораны могли получать не только боксы для еды, но и салфетки, формы для выпечки, пленки, средства уборки, одноразовые приборы и другие сопутствующие товары для хранения, транспортировки и продажи продуктов.

Начали "AйПиДжи" с небольшого офиса и склада в Москве, а также в Ростове-на-Дону, с командой сотрудников из 10 человек. Сначала компания ориентировалась на большие производственные цеха и сети ресторанов, которые работают на вынос. Для них они начали поставлять пластиковую упаковку из ПЭТ и БОПС (виды гибких, бесцветных, термопластичных полимеров, поддающимся регенерации - прим. ТАСС.), которые сами заказывали на крупных российских производствах упаковки. В течение последующих четырех лет, компания открыла офисы со складами в Краснодаре, Санкт-Петербурге, Волгограде, что ускоряло отгрузку товара в регионы.

К 2015 году компания увеличила объемы продаж в полтора раза, благодаря работе региональных представительств. Поэтому было принято решение охватить все возможные варианты расширения своего влияния на рынке пищевой промышленности и дополнительно расширить ассортимент товаров. Через четыре года "AйПиДжи" решили инвестировать свой доход (к тому моменту это было порядка 24 млн рублей в месяц) в индивидуальный проект - начали размещать заказы на формы у своих поставщиков. В начале 2017 года было решено инвестировать порядка 14 млн рублей в дополнительную разработку промышленных оснасток для производства упаковки, которые разместили у своих партнеров.

Большие такие объемы продукции изготавливать на контрактном производстве уже было невыгодно, и предприниматель решил открыть производство в Крыму, поскольку это было самым сложным местом с точки зрения доставки готовой упаковки с материка и свободным от конкурентов. Массовое производство из-за всех этих технических и кадровых вопросов смогли наладить только в середине 2018 года. География клиентов компании сейчас - от Санкт-Петербурга до Севастополя, благодаря этому финансово и экономически в Крыму они не завязаны. У "АйПиДжи" собственный транспорт, большой отдел, который занимается перемещением товаров по всем складам, планированием и поставкой.

С приходом пандемии, вызванной распространением коронавируса в стране, крымское производство продолжало работать, так как было отнесено к предприятиям беспрерывного цикла. Поскольку 35% - кафе-рестораны, 25% - производители кондитерских изделий, в том числе ритейл, 10%- отели, 30%- оптовики и дистрибьюторы. Большая часть из них была вынуждена закрыть точки общепита по распоряжению властей практически на три месяца. Пищевые производства и ресторанная доставка работали в усиленном режиме и показали средний рост за время локдауна в районе 20 %( суммарно по всем подразделениям), но несмотря на это, общая реализация товаров снизилась. Но, несмотря на это, когда в июне сняли ограничения, приехали туристы, заработали предприятия общепита, компания сумела закрыть год, показав рост 8% по отношению к результатам прошлого года – годовой оборот всех региональных подразделений компании составил около 440 млн рублей.