Рабочие места и инвестиции. Что даст возвращение льготы на интеллектуальную собственность

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российские предприниматели инновационно-технологической сферы ждут возобновления налоговой льготы на интеллектуальную собственность. Совокупный эффект от нее позволит создать новые рабочие места, развить новые проекты, усилить приток инвестиций в основной капитал в регионах, сообщили ТАСС опрошенные представители бизнеса.

В 2018-2019 годах в России действовала налоговая льгота, которая освобождала организации от уплаты налога на прибыль по интеллектуальной собственности, выявленной в ходе инвентаризации в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года включительно. Бизнес-объединение "Деловая Россия" выступило с инициативой возобновить льготу и в начале февраля попросило Минэкономразвития РФ оказать поддержку в согласовании законопроекта.

Неиспользованное преимущество

По данным бизнес-объединения "Деловая Россия", в период действия льготой воспользовалось около 1% предприятий. Среди причин такого показателя называлось "отсутствие информационной кампании по продвижению льготы". По словам члена генерального совета "Деловой России" Ильдара Шайхутдинова, двух лет действия льготы не хватило, "потому что только на информирование ушло два года". При этом почти все опрошенные ТАСС предприниматели заявили, что знали о такой льготе, но не воспользовались по другим причинам.

Директор по развитию компании по производству сервисных автономных роботов Promobot Олег Кивокурцев отметил, что у компании есть статус резидента Сколково, поэтому предприятие освобождено от налога на прибыль, в том числе и по интеллектуальной собственности. "Если бы у нас не было статуса резидента, то мы бы воспользовались, конечно", - сказал он.

"Про налоговую льготу слышали, даже выясняли этот вопрос, потому что много раз регистрировали и продолжаем регистрировать товарные знаки. Но там были нюансы. На тот момент у нашей компании было только ИП, а льготой могли воспользоваться ООО", - сообщила основатель школы программирования для детей Coddy Оксана Селендеева.

О существовании льготы не знали в компании "Профотек" (занимается инновационными разработками в сфере производства высокотехнологичного оборудования для энергетики). "Компания не знала о такой льготе и не пользовалась, поскольку не каждый год в процессе инвентаризации выявляются нематериальные активы, которые не были ранее учтены. Как правило, это исключительный случай. При приобретении или формировании НМА (нематериальные активы) - успешное завершение НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), - НМА отражаются на балансе компании в стоимости приобретения или в стоимости создания в момент оприходования", - пояснила работник финансово-экономического управления компании "Профотек" Елена Михайлова. По ее словам, ранее в компании был случай постановки на учет нематериальных активов, по результатам 2020 года "Профотек" также ставит на учет нематериальные активы, обнаруженные в результате инвентаризации.

"Я полагаю, если бы такой закон действовал (налоговая льгота, освобождающая от уплаты налога на прибыль), мы бы воспользовались льготой. Однако именно для нашей компании это поддержка несущественна, как участник ОЭЗ "Технополис "Москва", компания пользуется льготой по налогу на прибыль - 2% (вместо 20%). Льготная ставка налога на прибыль снижает уровень обсуждаемой поддержки", - добавила Михайлова.

Что возобновление налоговой льготы даст предприятиям

В рамках реализации нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" Корпорация МСП и ее дочерний МСП Банк увеличили в 2020 году финансирование проектов с залогом интеллектуальной собственности в 1,6 раза, до 5 млрд рублей. Как ранее сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, сегодня перед институтами развития стоит задача обеспечить реализацию мер по становлению в РФ современной инновационной экономики и усиление роли малого и среднего бизнеса в этом процессе.

Член генерального совета "Деловой России" Ильдар Шайхутдинов выделил четыре составляющих возобновления налоговой льготы, которые положительно повлияют на увеличение объема прибыли компаний, собственного капитала и выручки.

"Безналоговая постановка на баланс интеллектуальной собственности позволяет уже сейчас компаниям снизить ставки по банковским кредитам. За счет того, что их финансовые показатели, а именно, размер собственного капитала, будет увеличен на величину поставленной на баланс интеллектуальной собственности. А компании с убытками, которым банк по итогам анализа повысит ставки, благодаря инвентаризации смогут избежать повышения ставок", - отметил Шайхутдинов.

Второй эффект, по его словам, получат компании, которые обращаются к инструментам выпуска эмиссий облигаций. "Нельзя не отметить, что наличие капитала - достаточность капитала - играет важнейшую роль для определения судьбы самой эмиссии. Постановка безналоговой инвентаризации позволит компаниям увеличить размер капитала и сделать этот инструмент более доступным, так как ставка при рейтинговании будет ниже", - добавил представитель "Деловой России".

Еще один эффект получат компании, которые в настоящее время боятся инвестировать деньги в развитие новых продуктов, новых технологий, боятся их кражи или развития конкуренции в этом направлении по уже сделанным инвестициям от самих сотрудников, продолжил Шайхутдинов. "Сотрудник, уходя, может забрать с собой чертежи, базу данных, технологии и так далее. Постановка на баланс интеллектуальной собственности при наличии всех атрибутов к этим объектам интеллектуальной собственности, а именно: чертежам, технологиям, базам данных, позволит компаниям создать надежную систему охраны интеллектуальной собственности. Сотрудник будет знать об этой ответственности, что сдержит его от кражи, а это, опять же, развитие компании", - считает он.

Четвертый эффект смогут оценить крупные компании, которые уже выпустили акции и чьи бумаги котируются на фондовых биржах. "При постановке на баланс, с использованием льготы крупные компании зачастую смогли бы в отчетном периоде показывать не убыток, а прибыль", - пояснил Шайхутдинов.

Совокупный эффект позволит создать новые рабочие места, новые заводы, развить новые проекты, усилить приток инвестиций в основной капитал в регионах, и, в дальнейшем, увеличить как ВРП, так и ВВП, заключил он.

Мнение бизнеса

По словам Шайхутдинова, рынок ждет предлагаемой льготы. Опрошенные ТАСС предприниматели подтвердили это мнение, высказавшись в поддержку предлагаемой инициативы.

"Безусловно, мы поддерживаем данную инициативу. Есть две причины. Первая - стимулирование компании создавать интеллектуальную собственность, изобретения, ноу-хау. Все это помогает развитию технологий, увеличивает их эффективность, способствует повышению конкурентоспособности. Такая налоговая льгота окупится многократно увеличением экспортной выручки и другими источниками. Вторая причина - предприятиям необходимы различные виды налоговых льгот, поскольку экономическое положение во всем мире временно на спаде в связи с пандемией. Безусловно, это окажет положительное влияние на бизнес-климат", - пояснил директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.

Он также отметил, что большинство налогов в России ниже, чем в других странах, "что, безусловно, является преимуществом российского бизнеса". "Возможно, в будущем стоит рассмотреть большее количество льгот в части налогов на прибыль для компаний, пользующихся продуктами IT-отрасли России, коммерческих и образовательных учреждений. На мой взгляд, это было бы полезно", - заключил он.

Основатель Coddy Оксана Селендеева считает, что предлагаемая инициатива будет выгодна тем предприятиям, которые занимаются регистрацией товарных знаков. "Сама регистрация товарного знака в других странах стоит намного дороже, чем регистрация на территории России. Естественно, когда компании регистрируют товарный знак и в России, и на территории других государств, то они будут рады частично сэкономить на регистрации в России через использование налоговой льготы", - пояснила Селендеева.

"Предполагаю, что если компания такого же образца, как мы, выявит нематериальные активы при проведении инвентаризации, оценит их, поставит на учет и отразит доход в налоговом учете, то получит существенную поддержку - [минус] 20% (налога на прибыль). Думаю, что это хорошая помощь небольшим компаниям, вопрос в размере нематериального актива - насколько он большой, чтобы говорить о сумме льготы", - сообщила представитель "Профотек" Елена Михайлова. Она добавила, что применение рассматриваемой льготы - больше частные случаи.