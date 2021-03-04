Мишустин поручил разобраться, почему предприниматели Тувы не получили поддержку в пандемию

КЫЗЫЛ, 4 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручит главе Минэкономразвития Максиму Решетникову разобраться в причинах того, что 3 тыс. представителей малого и среднего предпринимательства Тувы не получили поддержку государства в связи с пандемией и были вынуждены приостановить свою работу.

В четверг глава Тувы Шолбан Кара-оол доложил премьеру, что все эти предприниматели относились к пострадавшим отраслям бизнеса.

"Я дам соответствующее поручение министру экономического развития, чтобы он провел всесторонний анализ причин, по которым не воспользовались этой помощью предприниматели Тувы", - сказал Мишустин в ходе встречи с главой региона. Премьер отметил, что еще предстоит наверстать упущенное и сделать все возможное, чтобы количество субъектов малого и среднего предпринимательства в республике не уменьшалось.

Шолбан Кара-оол предположил, что возможной причиной ухода предпринимателей является недостаточная информированность. По его словам, в республике на данный момент 7 тыс. представителей малого и среднего предпринимательства. "Мы старались предпринимателей сохранить и мы будем предпринимать все меры, чтобы они возвращались", - сказал Кара-оол.

"Разберитесь, пожалуйста. Причины важны. 3 тыс. - это много. Это означает, что, скорее всего, до них не довели информацию", - сказал премьер.