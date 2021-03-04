Корпорация МСП поддержала проект строительства полигона ТКО в Кузбассе

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) оказала финансовую поддержку компании "Экопром" для строительства современного экологически безопасного полигона по захоронению твердых коммунальных и промышленных отходов III-V классов опасности в Кемеровской области. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе корпорации.

"Корпорация предоставила гарантию на сумму 164,1 млн рублей в качестве обеспечения кредита компании "Экопром" на сумму 328 млн рублей в МСП Банке для строительства полигона. Финансирование предоставлено в рамках программы субсидирования Минэкономразвития. Общая стоимость строительства первой очереди проекта оценивается на сумму 570,6 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

Полигон расположен на земельном участке площадью 438,1 тыс. кв. м. в поселке Пригородный Ясногорского сельского поселения Кемеровской области. Частично введен в эксплуатацию в 2020 году. Производственная мощность после реализации проекта составит до 310 тыс. тонн в год. Объем захораниваемых отходов на территории полигона за годы эксплуатации - свыше 2,2 млн тонн, в том числе твердых коммунальных отходов - 66%, промышленных отходов - 34%.

"Новый полигон для переработки отходов комплексно решает при помощи современных технологий вопросы утилизации твердых отходов для городов Кемерово и Березовский, а также Кемеровского и Топкинского муниципальных округов. Вместе с тем в области будут закрыты ряд старых полигонов, не соответствующих современным экостандартам, рекультивированы их территории. Финансовая поддержка позволит завершить строительство первого этапа проекта в полном объеме и приступить к созданию мусороперерабатывающего комплекса в рамках второго этапа проекта", - рассказал генеральный директор "Экопрома" Ромуалдас Янушкявичюс, слова которого привела пресс-служба.

Поддержка стартап-проектов в области решения экологических задач - приоритет в деятельности Корпорации МСП, отметил ее гендиректор Александр Исаевич. По его словам, финансовая поддержка субъектов малого и среднего бизнеса позволяет решать, в том числе в рамках нацпроектов, комплексные задачи, улучшать экологическую обстановку при помощи современных технологий, создавать новые рабочие места и повышать качество жизни в регионах. Он добавил, что корпорация продолжит совершенствовать линейку услуг, повышая доступ субъектов МСП к финансовым ресурсам.