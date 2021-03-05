Доля российских женщин-предпринимателей в сегменте микробизнеса составила 33%

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Треть руководителей российских микропредприятий - женщины, об этом сообщается в исследовании банка "Открытие" среди более чем 206 тыс. клиентов в феврале 2021 года.

По данным исследования, 33% клиентов банка с годовой выручкой до 20 млн рублей - это бизнес, которым владеют или управляют женщины. С ростом годовой выручки эта доля неизменно снижается: если в сегменте 20-50 млн рублей их 28%, то среди клиентов с выручкой более 1,5 млрд рублей лишь 12%.

Чаще всего "женские" компании работают в следующих сферах: торговля одеждой (8%), торговля продуктами (5,9%), аренда недвижимости (5,3%), грузоперевозки (4,6%), бухгалтерия и юридические услуги (4,2%). И только 3,9% "женского" бизнеса - это парикмахерские и салоны красоты, а на кафе и рестораны приходится лишь 2,9%.

"Около трети компаний наших клиентов из сегмента МСБ владеют или управляют женщины. Это близко к показателям рынка. При этом женщины составляют 54% трудоспособного населения России и, очевидно, чаще они выбирают работу по найму, чем свое дело", - сказала заместитель президента-председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова.

В целом доля женщин в сегменте МСБ растет. Индекс развития женского предпринимательства показывает, что 93% женщин планируют и дальше развивать свое дело, несмотря на последствия пандемии. Более половины отмечают, что восстановили утраченные позиции, а еще 10% во время пандемии получили возможности для создания нового направления развития бизнеса.