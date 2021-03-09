Как компания по производству печенья и мини-маффинов выросла на 150% в кризис

Сооснователь компании "ДиГуСта Групп" Станислав Климкин более 15 лет занимался строительством жилья, однако в 2015 году решил реализовать себя в кондитерском производстве. Ретейлеры сами подсказали, какой товар им было бы интересно увидеть на полке. Они посетовали, что испытывают проблемы с печеньем "Орешки" - лакомством в форме орешка с начинкой из сгущенного молока. Никто из производителей на тот момент не мог добиться стабильного качества или наладить поставки в нужном количестве. Это стало вызовом для предпринимателя, который начал бизнес вместе со своей супругой Ириной.

В 2017 году он открыл первое производство в Сергиевом Посаде. В штат сразу взяли технологов и открыли лабораторию для того, чтобы создать идеальную рецептуру. В конце года получившийся продукт встал на полки 700 магазинов "Перекресток".

Однако в 2018 году собственники бизнеса поняли, что "с монопродуктом очень сложно добиться хороших финансовых показателей", и задумали расширить линейку - производить не только печенья, но и мини-маффины. Это небольшие кексы, которые помещаются на ладони. Для реализации задуманного пришлось арендовать помещение втрое просторнее в Подмосковье, переехав со старой площадки. В 2019 году поставки мини-маффинов с разными вкусами и начинками удалось наладить в "Перекресток", "Пятерочку" и некоторые другие сети. В том же году компания начала поставлять печенье "Орешки" трем вендинговым фирмам, тогда же удалось договориться с РЖД о том, чтобы продукцию компании включили в рацион питания на поездах дальнего следования.

Кризисный 2020 год компания завершила с увеличением оборота на 150% к предыдущему году. Это стало возможным благодаря вхождению в супермаркеты "Вкусвилл", а также запуску поставок мини-маффинов почти во все магазины, где ранее были представлены только "Орешки".

Компания ставит целью на 2021 год очередное расширение ассортимента. Планируется вывести на рынок французские крепы, этот проект находится на финальной стадии разработки. В результате руководство компании "ДиГуСта Групп" ожидает увеличения оборота на 200% год к году.