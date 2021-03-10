Титов предложил не исключать частную медицину из системы освидетельствования иностранцев

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо председателю комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрию Морозову, в котором бизнес-омбудсмен предложил не исключать частную медицину из системы освидетельствования иностранных граждан. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Титов пояснил, что речь идет о законопроекте "О внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ", принятом 26 января в первом чтении. Этот документ предусматривает, что Роспотребнадзор должен создать федеральную информационную систему, в которую войдут результаты всех медицинских освидетельствований и осмотров иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших на территорию России. При этом, по словам уполномоченного, из сферы освидетельствования исключаются частные медицинские организации.

"По данным МВД России, в 2019 и 2020 годах в медицинском освидетельствовании нуждались соответственно 1,402 млн и 2,136 млн иностранных граждан и лиц без гражданства. Частные медицинские организации, оказывающие подобные услуги, заплатили в федеральный бюджет не менее 1 млрд рублей налогов. Фонд оплаты труда занятых сотрудников (включая страховые взносы) составил более 2,5 млрд рублей. По линии МВД, Министерства здравоохранения РФ, Роспотребнадзора, Росздравнадзора до сих пор не фиксировались данные о недобросовестном выполнении обязательств в данной сфере деятельности негосударственными медицинскими организациями. Таким образом, предлагаемые в законопроекте ограничения приведут к бюджетным потерям и негативно повлияют на инвестиционное поведение бизнеса", - отметил Титов в своем письме, выдержки из которого привела пресс-служба.

Он указал, что перевод нового объема услуг в государственный сектор здравоохранения "потребует дополнительных бюджетных затрат и ограничит доступ граждан России к гарантированной медицинской помощи, поскольку государственные лечебные учреждения будут тратить ресурсы на обслуживание иностранных лиц и лиц без гражданства". Кроме того, сужение круга медицинских учреждений может затруднить своевременную организацию мероприятий в случаях выявления заболеваний инфекционного, кожно-венерологического, противотуберкулезного профиля, а также коронавирусной инфекции, добавил он.

Титов также рассказал, что он получил обращение от Сургутской торгово-промышленной палаты, участники которой "обеспокоены тем, что новые ограничения негативно отразятся на работе более 1,5 тыс. частных медицинских клиник на всей территории России, на долю которых, по данным обращения, приходится от 30 до 50% рынка упомянутых услуг".

В связи с этим бизнес-омбудсмен предложил учесть позицию предпринимательского сообщества при доработке законопроекта ко второму чтению.