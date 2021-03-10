Эксперт предложил создать в России новую форму или налоговый режим для семейного бизнеса

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Создание семейного патента, разработка которого сейчас обсуждается в России, должно предполагать либо введение новой правовой формы "семейное предприятие", либо специального налогового режима. Такое мнение высказал ТАСС советник уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, руководитель Института экономики роста им. П. А. Столыпина Антон Свириденко.

"У нас правовых форм предпринимательства всего две - индивидуальный предприниматель (ИП) или организация. Самозанятые - не правовая форма. И когда будет семейный патент, то либо нужна новая правовая форма "семейное предприятие" (это очень серьезная реформа законодательства), либо специальный налоговый режим. Но в рамках этого режима нужно будет отразить правовой статус других членов семьи", - сказал он.

Свириденко рассказал, что сейчас у семейного бизнеса несколько основных проблем. В частности, "проблема участия членов семьи в бизнесе". "Там надо оформлять трудовые отношения, вести кадровый документооборот. Когда в бизнесе все члены семьи, они автоматически считают это избыточным, поэтому для этого и предлагается семейный патент. Имеется ввиду, что семейный патент будет неким гибридом правовой формы и налогового режима", - уточнил Свириденко.

Ранее Торгово-промышленная палата (ТПП) России предлагала идею создания семейного патента. Как пояснял президент палаты Сергей Катырин, сейчас руководители компаний никак не оформляют всех членов семьи из-за сложностей с документооборотом, то есть для государства они находятся в тени. В связи с этим он предложил предоставить возможность микропредприятиям с численностью до 15 человек приобрести патент на семью и работать в течение года, не оформляя никаких других документов каждому члену семьи.

По концепции законопроекта о коллективном (семейном) патенте, разработанного ТПП РФ, руководитель семейной компании на патенте регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя, а взаимоотношения с членами семьи регламентируются на основании гражданско-правового договора. Регистрация осуществляется через мобильное приложение по аналогии с процедурой для самозанятых граждан.

Семейные фонды

Некоторые предприниматели поддерживают идею создания института семейных предприятий и даже предлагают создание так называемых семейных фондов, некоммерческих организаций.

"Работает это примерно так. Учредитель семейного фонда создает его, передает туда все нажитые активы и устанавливает для всех наследников правила, как используются эти активы и прибыль от них. Институт "семейных фондов" позволит защитить семейные активы от недобросовестных наследников. К примеру, учредителем "семейного фонда" может быть ограничено право наследников управлять активами, продавать их или куда-то закладывать", - сказал ТАСС предприниматель, председатель регионального отделения Партии роста в Мурманской области Николай Пальченко.

Учредитель центра профессионального образования "Развитие" и компании "Экспорт-трейд" Аркадий Мурзаев уверен, что "сегодняшних хозяйственно-правовых форм, различных режимов налогообложения вполне хватает". "Лучше привести в приемлемое состояние уже то, что есть, чем плодить новые виды и формы. А само семейное предприятие нужно вводить только в том случае, если это действие будет обосновано сущностными отличиями этой формы от уже действующих ИП и ООО", - сказал он агентству.

На его взгляд, смысл внедрять и поддерживать семейные предприятия есть в только в тех случаях, когда "совместный труд родственников будет приносить большую отдачу, чем труд наемных работников". "Это возможно в случае сельского хозяйства, выпасного животноводства, кустарных промыслов, мелкотоварного пищевого производства. То есть в очень традиционных отраслях. Вряд ли имеет смысл организовывать семейную компанию в IТ-индустрии", - пояснил он.

По его словам, при таком подходе к семейным предприятиям с помощью подобной формы организации можно существенно упростить кадровый документооборот, порядок начисления оплаты труда, прочую бухгалтерию, юридическую сторону организации, связанную с долями в предприятии, их выделением, правом наследования и т. д.

"Но при этом должны быть ограничения. И не только отраслевые. Семейным предприятием должно быть то, где трудятся только члены семьи, то есть родственники. Именно этот фактор позволяет упростить многие процедуры, когда какие-то вопросы решаются по-семейному, среди близких людей. Но тогда возникает другая проблема: кого считать родственником, на каких условиях включать в уже действующее предприятие новых членов семьи? И множество других", - добавил он.