Компании Москвы смогут рассчитать сумму господдержки с помощью онлайн-калькулятора

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Новый сервис, позволяющий рассчитать размер государственной поддержки, на которую могут претендовать столичные компании, запущен на сайте Московского инновационного кластера (МИК). Он работает по принципу калькулятора на сайтах банков, сообщает в среду официальный портал мэра и правительства города.

"Рассчитать поддержку можно по четырем видам субсидий: для социальных предприятий, гостиничного бизнеса, для спортивных, культурных, досуговых и детских образовательных организаций, а также для участников инновационного кластера", - сказала вице-мэр столицы Наталья Сергунина, слова которой приводит портал. Она отметила, что речь, в частности, идет о компенсации затрат на покупку и лизинг оборудования, субсидиях на экспорт и инжиниринг, выгодных условиях кредитования для открытия нового дела или пополнения оборотных средств.

До этого представители бизнеса сами оценивали размер потенциальной поддержки, исходя из затрат. Новый инструмент поможет избежать ошибок при подсчете и узнать точную доступную им сумму.

Сейчас на платформе Московского инновационного кластера действует 18 сервисов, в том числе навигатор более чем по 200 мерам поддержки. На ряд городских мер предприниматели могут подать заявки в онлайн-формате.

"Количество актуальных сервисов на платформе i.moscow, которые позволяют инновационным компаниям максимально комфортно взаимодействовать с городом, участвовать в программах развития, решать бизнес-задачи, постоянно растет. Также ведутся работы по совершенствованию интерфейса и расширению возможностей личного кабинета. Все это позволяет платформе Московского инновационного кластера быть одним из ключевых инструментов инфраструктуры мер поддержки бизнеса от города, которая напрямую влияет на формирование благоприятной среды для развития предпринимательства в Москве", - сказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Московский инновационный кластер - платформа для внедрения инноваций и развития взаимодействия между представителями бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. Среди участников кластера фонд "Сколково", научно-исследовательский центр "Курчатовский институт", технопарки "Строгино" и "Слава", малые и средние предприятия, а также научные центры ведущих столичных вузов. Работу кластера курирует столичный департамент предпринимательства и инновационного развития.