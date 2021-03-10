"VK Работа" открыла базу резюме для МСБ для помощи в найме сотрудников

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Сервис "VK Работа" открыл собственную базу резюме для представителей малого и среднего бизнеса, чтобы предпринимателям было проще осуществлять найм сотрудников. Об этом говорится в сообщении компании.

"Любой предприниматель сможет ознакомиться с базой из более 7 млн резюме и подобрать наиболее подходящего сотрудника, оплатив лишь доступ к его контактам. Это даст возможность небольшим бизнесам без регистрации и авторизации оперативно нанимать сотрудников среди наиболее заинтересованных кандидатов", - сообщили в компании.

Отмечается, что открытая база резюме расположена на главной странице сервиса. Доступ к ней не ограничен - без регистрации или авторизации работодатель может просмотреть базу резюме соискателей по всем регионам России. Все профили разбиты на категории: профессия, город, опыт работы и т.д.

Доступ к контактным данным соискателя откроется только после авторизации или регистрации в сервисе и оплаты понравившегося резюме. Одно резюме стоит 45 рублей. При желании можно оформить доступ к базе на один, семь или 30 дней. В этом случае каждый контакт обойдется дешевле (от 5 рублей при покупке доступа на 30 дней и до 15 рублей при покупке доступа на один день).

О сервисе

"VK Работа" (ранее Worki) - сервис для поиска работы и сотрудников на основе геолокации был основан в 2017 году. В мае 2019 года сервис стал частью Mail.ru Group. В августе 2020 совместно с "ВКонтакте" запустил одноименный сервис по поиску работы в социальной сети, а в ноябре 2020 - совместно с "Одноклассниками" сервис "ОК Работа", также интегрирован в сервис объявлений Юла и Почту Mail.ru.