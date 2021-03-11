Власти Москвы спрогнозировали рост числа заявок на субсидии для бизнеса

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы прогнозирует рост числа заявок в рамках новой субсидийной кампании для бизнеса по сравнению с предыдущими кампаниями за счет упрощения процедуры подачи заявлений и внедрения новых цифровых решений. Об этом журналистам сообщил в четверг глава департамента Алексей Фурсин.

"Мы нашли ряд решений, они будут носить пока экспериментальный характер, который позволит компаниям проверить себя. Программа при подаче документов будет проверять их на соответствие определенным параметрам и выдавать ошибки уже на периоде подачи заявки, - сказал Фурсин. - Простой пример. Если на каждом документе должна стоять заверенная печать, а программа сканирует, что на каком-то листе ее нет, она будет, условно, помечать его красным цветом, что означает, что этот документ не соответствует требованиям".

По словам Фурсина, сейчас сервис будет работать в экспериментальном режиме и будет носить рекомендательный характер. "Это не является ограничением - подать или не подать заявку", - отметил глава департамента предпринимательства. Он также добавил, что в рамках новой субсидийной кампании снижено количество документов, которые необходимо предоставить, а все процедуры переведены в электронный вид. Кроме того, в случае неполной комплектности или неточностей в пакете документов заявку можно будет доработать в течение 10 дней.

"Мы прогнозируем увеличение числа заявок, мы думаем, что их будет больше, [чем в предыдущие заявочные кампании]. <...> Мы допускаем, что часть предпринимателей, которые ошиблись даже уже во второй кампании, смогут [в новой кампании] компенсировать те затраты, которые были произведены в 2020 году, - добавил Фурсин. - Само по себе упрощение [процедур] даст определенный эффект увеличения. В данном случае будем считать, что большее количество предпринимателей получат поддержку города". Он также уточнил, что департамент продолжит работу над новыми инструментами, которые позволят упрощать процесс получения субсидий.

10 марта в Москве начался новый этап приема заявок на получение субсидий для бизнеса от столичного правительства. Поддержку смогут получить отели и гостиницы, организации в сфере детского образования, досуга и спорта, социальные предприятия, франчайзи, резиденты технопарков, особой экономической зоны и креативных технопарков, участники Московского инновационного кластера (МИК) в сфере обрабатывающей промышленности, науки, информации и связи, участники межотраслевых кластеров МИК в сфере креативных индустрий. По итогам прошлого года правительство Москвы одобрило более 3 тыс. заявок на получение финансовой поддержки на общую сумму почти 3 млрд рублей.