Более трети сотрудников из компаний МСБ планируют сменить работу в течение года

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Сменить сферу деятельности в течение года планируют 40% сотрудников, занятых в сфере малого и среднего бизнеса (МСБ) в России. Об этом говорится в исследовании "Лаборатории Касперского", проведенного в октябре 2020 года (в опросе приняли участие 502 сотрудника российских компаний, штат которых не превышает 250 человек).

По данным "Лаборатории Касперского", в России 40% занятых в сфере малого и среднего бизнеса планируют сменить сферу деятельности в течение года. Три четверти (72%) хотят найти работу, которая будет приносить больше денег, около половины (46%) - которая будет приносить больше удовольствия, 41% - которая позволит лучше соблюдать баланс между работой и личной жизнью.

Остаться на текущей позиции планируют 45% респондентов. Основным стимулом к смене работы остается желание больше зарабатывать. Но есть и другие причины для смены профессиональной деятельности. Например, каждый четвертый (26%) хотел бы найти более значимую и осмысленную работу.

В прошлом году часть опрошенных впервые попробовали работать удаленно - такой формат открыл преимущества, которые респонденты хотели бы сохранить в дальнейшем: больше внимания уделять близким, посвящать дополнительное время увлечениям и даже работать без одежды. Две трети опрошенных сообщили, что не готовы вернуться к традиционной модели работы после пандемии.