МСП Банк выделил кредит в 100 млн рублей на ремонт газокомпрессоров "Черноморнефтегаза"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. МСП Банк (дочерний банк Корпорации МСП) открыл тульской компании "Энергомаш" кредитную линию на 100 млн рублей по ставке 7% годовых для ремонта двух газомотокомпрессоров "Черноморнефтегаза", что позволит повысить безопасность его производства. Финансирование предоставлено в рамках программы субсидирования Минэкономразвития РФ при гарантийном обеспечении Корпорации МСП на сумму 50 млн рублей, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе корпорации.

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"Средства направлены на приобретение материалов и комплектующих. "Энергомаш" выиграло тендер ГУП РК "Черноморнефтегаз" на ремонт газомотокомпрессоров в конце 2020 года. Общая сумма контракта - 192,7 млн рублей", - сказали в пресс-службе, уточнив, что газомотокомпрессоры предназначены для сжатия и перекачивания газов в системе магистральных газопроводов, на газобензиновых и нефтеперерабатывающих заводах, станциях подземного хранения газа и других объектах.

"Ремонт клиентского оборудования позволит восстановить его функциональные характеристики в полном объеме, значительно увеличить ресурс работы, повысить надежность и безопасность производства. Финансовая поддержка дает возможность закупить все необходимое и провести работы в намеченные сроки без привлечения значительного объема собственных средств, в свою очередь, направив их на развитие производства", - сказал гендиректор "Энергомаша" Денис Пашков.

По словам главы Корпорации МСП Александра Исаевича, организация разработала и активно развивает меры поддержки субъектов МСП, которые, в том числе принимают участие в реализации значимых для регионов проектов модернизации и развития производств. "Таким компаниям доступны различные виды финансовых продуктов корпорации в рамках Национальной гарантийной системы, программы стимулирования кредитования субъектов МСП, которые расширяют предприятиям доступ к кредитным средствам. Для предприятий широко доступна поддержка корпорации в рамках программы "Инвестиционный лифт", лизинга оборудования, развития экспорта и других. "Финансовое плечо" малому и среднему бизнесу предоставляет МСП Банк, который адаптировал кредитные продукты под широкий спектр целевых ниш", - добавил он.

"Энергомаш" специализируется на ремонте газомотокомпрессоров различных модификаций, восстановлении запасных частей к ним, сервисе компрессорных и силовых цилиндров, выхлопных коллекторов, маслонасосов и других крупных узлов. Предприятия выпускает широкую номенклатуру запасных частей к различным агрегатам и силовым установкам, а также производит подшипники, фильтры, клапаны и др. Дополнительно компания проводит ремонт и балансировку роторов турбокомпрессоров, роторов силовых турбин, центробежных машин импортного и отечественного производства, обслуживает воздушные компрессоры, фильтрующее оборудование, запорную арматуру. Компания предоставляет свои услуги предприятиям на территории РФ и за рубежом.