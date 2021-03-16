Титов призвал власти российских регионов снижать налоговые ставки по примеру Дагестана

МАХАЧКАЛА, 16 марта. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов отметил положительный опыт Дагестана по антикризисному снижению ставок при упрощенной системе налогообложения (УСН) и призвал власти других регионов "смелее принимать аналогичные меры". Об этом он сообщил во вторник в беседе с корр. ТАСС после встречи с врио главы республики Сергеем Меликовым.

"Важнейший момент: снижение налогов в пандемию привело к росту доходов государственного бюджета. Например, в Дагестане снижение УСН привело к тому, что налоги понизились, а доходы нет. Люди выходят из "тени", начинают платить налоги из заработных плат. Надо эту логику принять всей стране", - сказал он.

Титов уточнил, что власти Дагестана снизили ставки при объекте налогообложения "доходы" до 3%, при объекте "доходы минус расходы" - до 6%. Ранее действовали ставки 6% и 10% соответственно.

По данным Федеральной налоговой службы, для УСН налоговые ставки зависят от выбранного предпринимателем или организацией объекта налогообложения. При объекте налогообложения "доходы" ставка составляет 6%. Законами субъектов РФ она может быть снижена до 1%. Если объектом налогообложения являются "доходы минус расходы", ставка составляет 15%. При этом региональными законами могут устанавливаться дифференцированные ставки - в пределах от 5 до 15%.