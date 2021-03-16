Компании-экспортеры в Москве смогут подать онлайн-заявки на финансовую поддержку

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Власти Москвы упростили порядок предоставления финансовой помощи компаниям-экспортерам, заявки они смогут подавать в электронном виде. Об этом сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"Субъекты МСП смогут получить "экспортный кешбэк" по долгосрочным контрактам <...> Внесены изменения, упрощающие порядок предоставления финансовой поддержки компаниям-экспортерам. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

В материалах отмечается, что в 2020 году в Москве был введен "экспортный кешбэк" - грант в размере 10% выручки по экспортным контрактам, но не более 10 млн рублей и 50% налогов, уплаченных в бюджет города Москвы. За время действия данной меры поддержки были одобрены 153 заявки на общую сумму 380 млн рублей.

До недавнего времени условием получения "экспортного кешбэка" было наличие исполненного - закрытого - экспортного контракта на сумму не менее 6 млн рублей, который снят с учета кредитной организацией не ранее двух последних лет. Заявки от экспортеров принимались в традиционном бумажном виде.

"По предложению бизнес-сообщества принято решение: перевести подачу заявок на финансовую поддержку экспортеров в электронный вид через портал mos.ru; предоставить возможность получения "экспортного кешбэка" по долгосрочным контрактам, обязательства по которым носят непрерывный характер (например, предусматривают регулярные поставки продукции), до их полного исполнения", - отмечается в материалах.

Нововведения позволят значительно упростить процедуру предоставления "экспортного кешбэка", а также расширить круг получателей этой меры поддержки малого и среднего бизнеса.