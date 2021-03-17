Счетная палата в 2021 году проведет аудит мер господдержки МСП

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Счетная палата совместно с контрольно-счетными органами (КСО) в 2021 году проведет аудит мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщается в отчете о работе Счетной палаты РФ в 2020 году.

"В самый разгар пандемии COVID-19 Счетная палата рекомендовала правительству РФ оказать предприятиям МСП дополнительную финансовую помощь. Особый акцент СП РФ предложила сделать на малых предприятиях, которые оказались наиболее уязвимыми во время коронавирусного кризиса. Минэкономразвития проработало вопрос о распространении мер поддержки на организации, выручка которых снизилась в период пандемии", - говорится в материалах ведомства.

Как сообщалось ранее, субъекты МСП по разным каналам получили около 1 трлн рублей государственной поддержки в условиях пандемии коронавируса. В России малый и средний бизнес из наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей получил несколько видов господдержки. В частности, в период пандемии была введена отсрочка арендных и налоговых платежей, за исключением НДС, введен мораторий на банкротство таких компаний, работала программа по выдаче кредитов под 0% на зарплату сотрудникам.

Также малые и средние предприятия в заявительном порядке смогли получить субсидии за апрель и май - по 12 130 рублей в месяц при сохранении не менее 90% работников. С 1 июня до 1 ноября действовала кредитная программа поддержки занятости в пострадавших областях и социально ориентированных некоммерческих организациях со льготной ставкой 2% годовых. Дополнительные программы поддержки были введены также региональными властями.