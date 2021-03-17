СП отметила отсутствие у Корпорации МСП программы развития на долгосрочный период

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Счетная палата в 2020 году завершила первый этап масштабной проверки деятельности Корпорации МСП как института развития малого и среднего предпринимательства и отметила отсутствие у корпорации программы развития на долгосрочный период. Об этом сообщается в отчете о работе Счетной палаты РФ в 2020 году.

"Анализ нормативно-правовой базы показал, что корпорация не может полноценно реализовывать некоторые из своих задач. Так, закон о развитии малого и среднего предпринимательства ограничивает оценку соответствия закупок субъектов МСП требованиям законодательства, сужая круг заказчиков и этапов закупки, в отношении которых проводится оценка. Корпорация не может оказать имущественную поддержку предприятиям МСП, так как не является оператором государственного или муниципального имущества. Еще один недостаток, который отметила СП РФ в деятельности Корпорации, - отсутствие программы развития на долгосрочный период", - говорится в документе.

Отмечается, что развитие малого и среднего предпринимательства с доведением его доли в экономике страны до 32,5% к концу 2024 года - одна из ключевых целей госполитики. Счетная палата следит за ситуацией в секторе.

Корпорация МСП - один из крупных российских институтов развития. С ее помощью государство оказывает поддержку представителям малого и среднего бизнеса. В рамках реформы институтов развития Корпорация МСП присоединится к другому, более крупному институту развития - "ВЭБ.РФ", на базе которого будет создан инвестиционный блок для стимулирования экономического роста.