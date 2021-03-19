Исследование: число занятых в онлайн-бизнесе женщин растет быстрее, чем мужчин

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Количество женщин в статусе индивидуальных предпринимателей (ИП) и самозанятых выросло за год в несколько раз больше по сравнению с тем же показателем среди мужчин. Об этом свидетельствует исследование сервиса "ЮKassa", проведенное совместно с "БКС Мир инвестиций" к Международному дню клиента, который отмечается 19 марта.

Аналитики сервиса учитывали данные о платежах, которые бизнесмены и предпринимательницы приняли через сервис "ЮKassa" от клиентов с февраля 2020 по февраль 2021 года.

"Рост числа самозанятых в онлайн-бизнесе как среди мужчин, так и среди женщин - один из общероссийских трендов прошлого года. Мы видим, что количество женщин в статусе ИП выросло за год на 38%, мужчин - на 22%. По самозанятым эти показатели увеличились в 5,5 и 3 раза соответственно. При этом мужчин в статусе ИП на 26% больше, чем женщин, а среди самозанятых, наоборот, первых на 48% меньше, чем вторых. Есть вероятность, что такая тенденция сохранится и в этом году", - отмечается в исследовании, которое имеется в распоряжении ТАСС.

По его данным, среди ИП доля женщин в возрасте от 31 до 40 лет составляет 48%, среди самозанятых - 45%. При этом самый сильный рост числа ИП среди женщин за год показала возрастная группа 20-30-летних - на 70%. Их доход вырос в 2,9 раза. Количество самозанятых в этой возрастной группе увеличилось в 5,6 раза, при этом их финансовые показатели выросли в 9,8 раза.

У мужчин сложилась похожая ситуация. Тех, кому от 31 до 40 лет, оказалось больше всего среди ИП и самозанятых - 48% и 42% соответственно. В возрастной группе 20-30-летних число ИП за год также выросло больше всего - на 46%, количество самозанятых - в 3,4 раза. Их доходы увеличились на 67% и в 7,4 раза соответственно.

Как среди мужчин, так и среди женщин больше всего ИП и самозанятых работают в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Свердловской и Ростовской областях - около 42%. Число мужчин в статусе ИП сильнее всего выросло за год в Алтайском крае, а количество женщин - в Ленинградской области. По росту числа самозанятых среди мужчин и женщин лидером оказался Санкт-Петербург.

Лидеры по оборотам платежей и средним чекам

Среди женщин в статусе ИП самый большой оборот платежей за год был у тех, кто работает в сфере услуг. Например, проводит профессиональные консультации, делает кондитерские изделия на заказ, выполняет дизайнерскую работу. У людей, занятых в сфере услуг, оборот вырос за год на 62%, а число принятых платежей - в 2,2 раза. При этом самый большой средний чек показала категория образования, где он составил 8 182 рубля. В сегменте самозанятых женщин сфера услуг также стала самой доходной. В ней оборот платежей увеличился за год в 15 раз, как и их количество. Максимальный средний чек по рекламным услугам составил 3 107 рублей.

Среди мужчин в статусе ИП лучшие показатели были у тех, кто продает товары с доставкой. Оборот платежей у них увеличился за год на 47%, число продаж - на 25%. При этом максимальный средний чек был у тех, кто специализируется на туристических услугах, - 7 750 рублей. Среди самозанятых мужчин самым успешным оказался сегмент сферы услуг. Оборот платежей в нем вырос в 5,7 раза, а их число - в 8 раз. При этом максимальный средний чек был в сфере образования - 2 591 рубль.