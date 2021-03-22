Бизнесмены не готовы работать 4 дня в неделю и делить условия труда по гендерному признаку

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Российские предприниматели считают утопичной идею сокращенного формата занятости для ведения бизнеса, большинство из них также не поддерживают разделение условий труда по гендерному принципу, называя это "шагом назад". О том, сколько времени приходится уделять работе и почему сокращение недели до четырех рабочих дней неэффективно для предпринимателя, но может быть полезно для сотрудников, представители бизнеса рассказали ТАСС.

11 марта уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева в ходе круглого стола "Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19" сообщила, что поддерживает идею введения четырехдневной рабочей недели для женщин. Она отметила, что ее аппарат проведет мониторинг и подготовит опросный лист, чтобы выяснить мнение населения по этому вопросу. Сокращение рабочей недели до четырех дней не впервые становится темой для обсуждения. В октябре 2020 года продолжить обсуждение этого вопроса также предложил председатель Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Стандарт для предпринимателя

Большинство опрошенных ТАСС предпринимателей уделяют своему бизнесу шесть-семь дней в неделю. Некоторые допускают возможность вести бизнес четыре дня в неделю при условии "очень высокого ВВП" на душу населения, "отличной покупательской способности" и низкой конкуренции на рынке, но в то же время называют эту ситуацию утопией.

"Я как предприниматель не готов работать четыре дня в неделю. Мы включены в свой бизнес семь дней в неделю, - сообщил общественный уполномоченный по вопросам ретейла в Москве, основатель Zenden Group Андрей Павлов. - У нас в компании даже в выходные дни работает большая часть штата, поэтому, скорее всего, это невозможно". Он считает, что если предприниматель включен в бизнес-процессы, то "будет работать так, как работает его бизнес".

"Я уделяю своему бизнесу шесть дней в неделю, работаю не меньше 10 часов ежедневно, за исключением субботы, когда у меня выходной. Переход на четырехдневную неделю считаю непродуктивным, скорее, я была бы рада, если бы все работали не меньше пяти с половиной дней", - отмечает основатель школы программирования для детей Coddy Оксана Селендеева. Она не считает, что "укороченный" формат занятости может подойти для предпринимателя. В бизнесе важен его КПД (коэффициент полезного действия), составляющим которого являются доходы и расходы, а при "раздувании" штата с помощью многочисленных замов расходы будут расти, а маржинальность бизнеса - падать на глазах, объясняет Селендеева.

Директор по стратегическому развитию компании "Стройком" Дмитрий Лесняк работает не меньше 50-70 часов в неделю, при этом сама компания функционирует семь дней в неделю. Лесняк признает, что возможность посвящать себе и своей семье три дня в неделю - хорошая инициатива, но при этом он не видит гарантий, что с переходом компании на четырехдневную рабочую неделю конкуренты, поставщики и заказчики последуют его примеру.

"Предприниматели - это люди, которые с нуля поднимают свой бизнес для того, чтобы в условиях рынка конкурировать с уже устоявшимиися компаниями в своей же отрасли. Поэтому им необходимо очень много работать, и здесь нет и не может быть разговора ни про какой нормированный график", - отмечает сооснователь и СЕО образовательной лайфстайл-платформы "Академия Перемен" Виталий Крылов.

Похожим образом по занятости обстоят дела и у участниц федеральной программы "Мама-предприниматель" (направлена на обучение женщин в декрете и матерей несовершеннолетних детей основам предпринимательства). По данным опроса благотворительного фонда Amway "В ответе за будущее" (один из организаторов программы), проведенного 16-17 марта среди 77 участниц программы, 48% из них работают без выходных, 36% работают пять-шесть дней в неделю. Только у 15% получается уделять своему делу четыре дня в неделю. Руководитель программы "Мама-предприниматель" Екатерина Лёвшина объясняет, что график четырехдневной рабочей недели часто выбирают мамы несовершеннолетних детей, чтобы оставлять время на семью. При этом работать в формате четырехдневной недели хотели бы почти 74%.

Эффективно для персонала

Более лояльно предприниматели воспринимают вариант сокращенной рабочей недели для сотрудников. Однако и здесь, по словам экспертов, существуют подводные камни.

Четырехдневная рабочая неделя могла бы быть эффективным средством, особенно для тех, кто работает на массовых вакансиях и в бюджетной сфере, признает сооснователь "Академии Перемен" Виталий Крылов. "Дополнительный выходной люди могли бы потратить на что-то для себя - не на сон и домашние дела, а на то, что приносит им удовольствие. Тогда люди будут более счастливыми. А счастливые люди - лучшие работники, они сильнее мотивированы, больше любят свою работу и возвращаются на нее с радостью", - считает Крылов.

Идея актуальна при условии сохранения полной зарплаты сотрудников, отмечает сооснователь PR-агентства Brut&Butter Юлия Масленникова. "Пару лет назад порядка 60% работодателей уже заявили, что они планируют снизить материальное вознаграждение сотрудников при сокращении рабочей недели. Поэтому, возможно, нужно начать с сокращения рабочего дня - чтобы вместо восьми часов люди работали по пять-шесть", - считает она. Как предпринимателю Масленниковой было бы удобно, если бы подрядчики и сотрудники работали по четыре дня - оставался бы дополнительный день на решение верхнеуровневных задач.

Идею сокращения рабочей недели для сотрудников не так позитивно оценивают в "Деловой России". Вице-президент, руководитель исполкома бизнес-объединения Нонна Каграманян считает, что сейчас переход на четырехдневную неделю ударит и по работнику, и по работодателю. Эксперт полагает, что сначала необходима автоматизация производства, а, следовательно, и госпрограмма с поэтапным переходом к роботизации производственных процессов и к регулированию рабочего времени.Руководитель подкомитета "Деловой России" по градостроительной политике в субъектах РФ Елена Киселева также считает, что все, что идет на сокращение рабочих часов из классической схемы, может осложнить достижение целевых показателей национальных проектов, в том числе в строительной отрасли.

Гендерный вопрос

Идея введения четырехдневной рабочей недели для женщин вызвала непонимание у большинства опрошенных предпринимателей. Категорически против разделения условий труда по гендерному принципу выступила основатель Coddy Оксана Селендеева. По ее словам, это "гигантский шаг назад". Предпринимательница считает, что более короткая рабочая неделя для женщин усугубит ситуацию в борьбе за равноправие.

Сооснователь "Академии Перемен" Виталий Крылов также добавляет, что, если и вводить четырехдневную рабочую неделю, то делать это надо для всех без исключения. По его словам, мужчины и женщины работают одинаково много и одинаково сильно перерабатывают. Сооснователь Brut&Butter Юлия Масленникова видит проблему такого разделения еще и в том, что оно приведет к большему числу семейных конфликтов, а также к снижению зарплаты у женщин.

Гендерное разделение труда, безусловно, есть в строительной сфере, отмечает представитель "Стройком" Дмитрий Лесняк. Он считает, что с предложенной идеей стоит повременить. "Подобные нововведения вызовут критику среди населения: женщины будут недовольны снижением зарплаты из-за сокращения рабочих дней, а мужчины - неравными условиями (все хотят больше отдыхать), - считает Лесняк. - Сначала эту гипотезу нужно протестировать, лучше на государственных предприятиях (например, на уровне ГУП), так как частникам эта история точно только навредит".

Общественный уполномоченный по вопросам ретейла в Москве Андрей Павлов считает, что можно обсуждать различные варианты, но через призму демографии. "Возможно, надо ориентироваться на количество детей у женщин и сокращать для них рабочие часы исходя из этого. Например, если у вас трое детей, то сделать рабочую неделю не 40 часов, а 35. Если двое - то 38 часов", - заключил он.