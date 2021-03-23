Власти Приамурья разработали линейку льготных кредитов для бизнеса

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 марта. /ТАСС/. Новые программы поддержки предпринимателей разработали власти Амурской области с учетом региональной специфики, сообщила во вторник пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей области.

"Линейку льготных кредитных продуктов расширяет Фонд развития Амурской области. Благодаря появлению новых региональных программ финансовой поддержки претендовать на займы от 1 до 3% годовых сможет больше промышленных предприятий области. [Программы] разработаны на основе лучших практик других регионов с учетом специфики Приамурья", - говорится в сообщении.

Среди региональных программ - "Оборотный капитал", "Лизинговые проекты", "Проекты лесной промышленности" и "Проекты развития".

"Важно, что новыми региональными программами мы существенно увеличиваем количество потенциальных получателей государственной финансовой поддержки. Если раньше минимальная сумма займа начиналась от 20 млн рублей, то сейчас она снижена до 3 млн. Также расширен перечень видов деятельности компаний и целевых направлений использования средств. Иными словами, получить льготное финансирование от 1% годовых сможет большее число малых и средних промышленных предприятий региона", - цитирует пресс-служба губернатора Василия Орлова.

На поддержку малого бизнеса в 2021 году власти Амурской области выделили из регионального бюджета свыше 142 млн рублей. При распределении средств акцент будет сделан на поддержку предпринимателей в сфере общественного питания, которые из-за коронавирусных ограничений пострадали больше всего.

В целом Амурская область получила около 5 млрд рублей в качестве мер поддержки в условиях распространения коронавируса, что позволило региональному бизнесу выйти из режима карантина с минимальными потерями. Меры поддержки были разделены на два этапа, ими воспользовались около 20 тыс. представителей малого и среднего бизнеса. На первом этапе был снижен налог, на втором была оказана точечная поддержка.