В Хабаровском крае более чем в 1,5 раза увеличили объем поддержки бизнеса в агропроектах

ХАБАРОВСК, 24 марта. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае в 2021 году направят 48,8 млн рублей на поддержку предпринимателей, реализующих сельскохозяйственные проекты. Об этом ТАСС сообщила в среду первый замминистра инвестиционного развития и предпринимательства края Зоя Колотыгина.

"По линии поддержки фермеров и сельскохозяйственной кооперации в 2021 году выделено 48,8 млн рублей. Из этой суммы на реализацию "Агростартапа", призванного помочь предпринимателям в запуске сельскохозяйственного бизнеса, - 37,5 млн рублей", - сказала Колотыгина, уточнив, что эта работа ведется по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Годом ранее на развитие проектов в сфере сельского хозяйства по нацпроекту направляли 28,4 млн рублей. Большая часть средств ушла на гранты "Агростартап". Деньги получили восемь глав крестьянских фермерских хозяйств, которые в течение двух лет планируют построить теплицы для выращивания овощей, склад для хранения овощей, наладить переработку сельхозпродукции. "Также гранты пошли на приобретение 20 единиц сельхозтехники и оборудования, 200 шестирамочных ульев, 21 головы крупного рогатого скота, оборудования для переработки молока", - сказала Колотыгина.

Она сообщила, что за два года работы свои проекты в сельском хозяйстве начали реализовывать 214 предприятий малого и среднего бизнеса. До 2024 года количество таких предприятий должно превысить 430.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - один из национальных проектов в России, реализуемый по инициативе президента РФ Владимира Путина. Главные задачи нацпроекта - улучшение условий для старта и развития предпринимательской деятельности, доступ к льготному финансированию, поддержка социального предпринимательства, цифровизация сервисов для бизнеса и обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами.