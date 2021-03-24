Мерами поддержки смогли воспользоваться более 50 тыс. компаний Москвы

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Господдержкой в 2020 году смогли воспользоваться более 50 тыс. столичных компаний. Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей Татьяна Минеева на онлайн пресс-конференции "Чему научила пандемия московский бизнес?".

"Мерами поддержки в прошедшем году смогли воспользоваться более 50 тыс. московских компаний, в которых работают 770 тыс. человек. Они получили фактическую поддержку на сумму 35 млрд рублей. Наиболее востребованы у московского бизнеса были налоговые отсрочки, арендные каникулы, гранты и субсидии", - рассказала бизнес-омбудсмен.

По данным Минеевой, 5 000 компаний получили отсрочку по налогу на имущество и земельному налогу на 2,5 млрд рублей, 26 000 торговых организаций получили отсрочку по торговому сбору в объеме 1 млрд рублей, 3 300 организаций освобождены от платежей за аренду городского имущества на период остановки работы на сумму 2,6 млрд рублей, 3 600 организаций получили отсрочку по аренде на 16,4 млрд рублей.