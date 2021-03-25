Корпорация МСП поддержит IТ-проект визуализации строящихся объектов на 160 млн рублей

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) через дочернюю управляющую компанию "МИР" профинансирует IT-проект визуализации строящихся объектов. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе корпорации.

"Уже состоялся первый раунд инвестиций. Общая сумма финансирования в течение ближайших полутора-двух лет составит 160 млн рублей", - сказали в пресс-службе. Речь идет о проекте российской компании "БРИО МРС". Она представила новую версию устройства, позволяющего визуализировать цифровые объекты, встраивая их в реальную обстановку. Теперь проектировать строительство самых разных объектов можно без пространственных нарушений, что минимизирует риск возникновения ошибок, сообщили в пресс-службе. Помимо этого, новое устройство имеет высокую степень защиты от грязи и работает при экстремальных температурах. Идентичных решений, в которые заложен весь функционал российской разработки, на сегодняшний день в мире не существует, добавили в пресс-службе корпорации.

"Инвестиции в проект "БРИО МРС" - это не только поддержка бизнеса, но и ощутимый вклад в развитие строительной отрасли. Благодаря финансированию корпорации перспективная технология может вывести процесс проектирования зданий на качественно новый уровень. Для компании было важно получить деньги в сжатые сроки с минимальным обеспечением. Оптимальным вариантом в такой ситуации является инвестиционный заем УК "МИР", - сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого привела пресс-служба.

В корпорации напомнили, что с 1 января 2022 года ведение информационной модели в капитальном строительстве становится обязательным для всех объектов госзаказа. Речь идет как о федеральных, так и о муниципальных постройках, вне зависимости от их стоимости. Именно для этих целей применяется разработка компании. Сейчас проект находится в стадии разовых продаж. После запуска массового производства устройств компания планирует стать лидером российского рынка решений визуального проектирования в сферах строительства и эксплуатации промышленных и гражданских объектов.

Малые и средние предприятия, которые являются лидерами своего сегмента, а также стартапы и компании с высоким потенциалом роста на ранней стадии развития, могут обратиться за поддержкой в УК "МИР". Получить денежные средства на реализацию проекта в размере до 300 млн рублей можно сроком до 7 лет. Финансовая поддержка компаний осуществляется путем вхождения в капитал и выдачи конвертируемых (мезонинных) займов. УК "МИР" также оказывает финансовую поддержку через инвестиционные (краудинвестинговые) платформы.