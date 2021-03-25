Минэкономразвития опубликовало обновленный паспорт нацпроекта поддержки МСП

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ в четверг разместило на своем сайте обновленный паспорт национального проекта "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В пресс-службе министерства ТАСС подтвердили, что это "актуальный паспорт".

Завершение срока реализации нацпроекта - 31 декабря 2024 года, обозначено в документе. Куратором нацпроекта является первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, руководителем - глава Минэкономразвития Максим Решетников, администратором - замглавы Минэкономразвития РФ Татьяна Илюшникова.

В числе показателей нацпроекта - создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация); создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами; создание комплексной системы акселерации; создание цифровой экосистемы, ориентированной на потребности пользователей - субъектов МСП, самозанятых граждан и физических лиц, желающих открыть собственное дело; увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн человек.

В состав обновленного нацпроекта входят четыре федеральных проекта. Это "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами", "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", а также "Создание цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер поддержки и специальных сервисов субъектами МСП и самозанятыми гражданами".