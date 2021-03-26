Москва подготовит 25 инновационных проектов к презентациям у инвесторов

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Московский инновационный кластер (МИК) подвел итоги первого отбора на получение бесплатной услуги по инвестиционной упаковке проектов - 25 инновационным компаниям помогут подготовиться к презентациям у инвесторов. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Ежегодно сотни стартапов проходят специальные программы и выступают на питч-сессиях, но только единицам удается привлечь финансирование. Зачастую проблема не лежит на стороне продукта или технологии, а кроется в неумении правильно представить его значимость и конкурентные преимущества. Сервис призван ее решить. Экспертная комиссия отобрала 25 инновационных компаний, которым помогут подготовиться к будущим питч-сессиям и сделать их проекты более привлекательными для инвесторов", - сообщил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, слова которого приводятся в сообщении.

Большинство отобранных проектов реализуются в сферах IT и медицины. Кроме того, в числе конкурсных работ стартапы в области строительства, авиации, машиностроения, новых материалов. Среди участников есть разработчик дрон-такси, производитель приборов для идентификации алмазов, разработчик решения для контроля и анализа поведения пользователей с помощью AI-алгоритмов, а также создатели парков развлечений смешанной реальности.

Сервис "Инвестиционная упаковка проектов" появился на сайте МИК в декабре прошлого года. Его цель - помочь молодым перспективным проектам привлечь финансирование. С помощью сервиса стартапы могут получить инвестиционную презентацию (investor deck) и создать финансовую модель.