В Москве начался прием заявок на конкурс технологичных проектов Impact Challenge

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Московский инновационный кластер (МИК) начал прием заявок на новый конкурс Impact Challenge, который предназначен для бизнес-проектов в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"К участию приглашаются компании, которые создают технологичные продукты для решения социальных задач, занимаются медицинскими разработками, развивают онлайн-образование, технологии умных городов и другие направления. Заявки на участие принимаются до 23 апреля на сайте кластера. Затем эксперты отберут 20 команд, они смогут провести пилотное тестирование своих продуктов, найти деловых партнеров и привлечь инвестиции", - отметили в пресс-службе.

Как рассказала вице-мэр Москвы Наталья Сергунина, "задача конкурса - поддержать молодые и перспективные проекты, помочь им на самом сложном, начальном этапе".

Содержательно Impact Challenge опирается на программу ООН в области устойчивого развития. Она состоит из 17 целей, направленных на экономический рост, ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и решение других глобальных задач. Для достижения каждой из целей необходимы совместные усилия правительств, гражданского общества и бизнеса. Команды - участники конкурса должны насчитывать не менее двух человек, иметь готовый или минимально жизнеспособный продукт, состоять в МИК или быть готовыми к нему присоединиться.

Московский инновационный кластер - платформа для внедрения инноваций и развития взаимодействия между представителями бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. В состав кластера входят более 20 тыс. организаций. Среди них фонд "Сколково", Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", технопарки "Строгино" и "Слава", малые и средние предприятия, а также научные центры ведущих столичных вузов. Им доступны программы акселерации, технологические конкурсы, финансовые меры поддержки со стороны правительства Москвы, федеральных органов власти и институтов развития. Проект курирует столичный департамент предпринимательства и инновационного развития.