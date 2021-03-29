Малый бизнес Москвы просит создать рейтинг недобросовестных заказчиков при госзакупках

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Московские предприятия сегмента малого и среднего бизнеса (МСБ) выступили за введение рейтинга недобросовестных заказчиков при госзакупках. Такое предложение содержится в презентации доклада уполномоченного по защите прав предпринимателей Москвы Татьяны Минеевой (есть в распоряжении ТАСС).

"Заказчики в торгах часто нарушают условия контрактов и законодательство РФ в области конкурентной политики, многие это делают неоднократно. Рейтинга заказчиков нет, что усугубляет ситуацию злоупотребления заказчиков своим положением, - говорится в презентации. - Введение рейтинга недобросовестных заказчиков поможет регулировать востребованность предлагаемых на площадке контрактов, а также принятие решения о финансировании средств на выполнение контракта".

В материалах также отмечается, что Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ было предложено запустить рейтинг деловой репутации (РДР) поставщиков. По замыслу ведомства, он должен стать инструментом для поощрения добросовестных поставщиков и рассчитываться автоматически на основании данных единой информационной системы в сфере закупок (по количеству исполненных контрактов, их цене, качеству выполнения). В среднесрочной перспективе ФАС предлагает использовать РДР для допуска компаний к участию в крупных закупках или в закупках с высокой социальной значимостью и сжатыми сроками.

"Предложенный ФАС порядок определения рейтинга поставщиков и его цели - перспективная идея, но наше предложение - использовать рейтинг исключительно для предоставления преимуществ участникам с высоким рейтингом, но не с целью ограничения допуска", - говорится в презентации бизнес-омбудсмена.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе уполномоченного, московский бизнес-омбудсмен начала обсуждение проекта доклада за 2020 год с бизнес-объединениями. Его презентация уже прошла на площадке московской "Деловой России" и в "Опоре России". Доклад как итог годовой работы уполномоченного даст возможность ускорить процесс принятия поправок и новых законов, защищающих права и интересы предпринимателей. Сейчас в нем содержится около 100 инициатив бизнеса.