В итоговый состав Совета предпринимателей Москвы вошли 128 человек

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Итоговый состав нового совещательно-консультационного органа - Совета предпринимателей Москвы - насчитывает 128 человек, в него вошли предприниматели, представители бизнес-объединений и общественные уполномоченные. Итоговый список есть в распоряжении ТАСС.

По словам источника агентства, список был утвержден распоряжением главы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина. ТАСС пока не располагает комментарием пресс-службы департамента.

В совете представлено 20 отраслей. В "Торговлю и услуги" вошли девять человек, среди них - член генерального совета "Деловой России" Юлия Евдокимова, гендиректор eBay на глобальных развивающихся рынках Илья Кретов, сооснователь сети автосервисов "Вилгуд" Барно Турсунова. В "Туризм и гостничный бизнес" вошли председатель комиссии по гостиничному бизнесу МРО "Опора России" Игорь Лаврик, председатель комитета по гостиничному бизнесу МРО "Деловая Россия" Дмитрий Шлопак (всего пять человек). В блоке "Здравоохранение" пять человек, включая члена президиума правления "Опоры России" Олега Зинова, в блоке "Информация, связь и цифровые технологии" - семь человек, включая президента ГК "ИнфоВотч" Наталью Касперскую.

Блок "Общественное питание" представляют семь человек, включая президента Ассоциации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова и председателя комитета по ресторанному бизнесу московской "Деловой России" Сергея Миронова. В "Промышленность" вошли восемь человек, среди них основатель и президент группы Zenden Андрей Павлов и основатель сети семейных кафе "АндерСон" Анастасия Татулова. Совет также представлен блоками "Банки, финансовые рынки и страхование" (семь человек), "Торговые центры, офисы, коворкинги" (четыре человека), "Фитнес и спорт" (пять человек), "Индустрия досуга и развлечений" (три человека), "Социальное предпринимательство" (шесть человек), "Образование" (семь человек), "Конгрессно-выставочная и событийная индустрия" (четыре человека), "Транспорт и логистика" (пять человек), "Индустрия красоты" (четыре человека), "Технологическое предпринимательство и инновации" (семь человек), "Креативные индустрии" (девять человек), "Строительство" (пять человек), "Реклама и PR" (пять человек), "Молодежное предпринимательство" (пять человек).

Среди экспертов Совета предпринимателей - руководитель исполнительного комитета МРО "Деловая Россия" Евгений Базылев, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, член совета директоров Банка России Михаил Мамута, уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева, председатель московского отделения "Деловой России" Денис Назаров, президент союза "Московская торгово-промышленная палата" Владимир Платонов (всего 11 экспертов).

О совете

Совет предпринимателей столицы создан в форме общественно-делового совета при московском штабе по защите бизнеса, который возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин. Совет будет обеспечивать диалог между властью и предпринимателями, помогать в создании новых видов поддержки малого и среднего бизнеса, вырабатывать рекомендации по снижению административных барьеров. По словам источника ТАСС, в настоящее время проходят консультации по вопросу председателя совета и его структуры.