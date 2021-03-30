Представители МСП хотят оценивать качество реализации нацпроекта по поддержке бизнеса

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Большинство опрошенных представителей малого и среднего бизнеса (88%) считают, что должны иметь возможность оценивать качество реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом свидетельствуют данные исследования компании IFORS Research, проведенного в марте 2021 года среди 1 000 предпринимателей средних и малых компаний различных отраслей, ведущих свою деятельность в России.

По данным исследования, 65% респондентов знают о существовании в России национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В том числе каждый пятый предприниматель осведомлен об обновленной версии нацпроекта (20%).

79% представителей малого и среднего бизнеса считают обязательным участие представителей бизнеса в разработке национальных проектов.

87% предпринимателей, знающих о существования нацпроекта, знают о том, что в рамках данного нацпроекта бизнесу оказывается государственная поддержка, 72% руководителей малого и среднего бизнеса, знающих о существовании нацпроекта, отмечают доступность информации о нацпроекте, 66% предпринимателей, знающих о существовании нацпроекта, считают, что он соответствует их интересам.

Чуть больше половины (53%) предпринимателей, знающих о существовании нацпроекта, доверяют отчетам о результатах его реализации, которые представляют в прессе и размещают на официальных сайтах органов власти. 60% предпринимателей, знающих о нацпроекте, считают, что достижение целевых показателей национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" расширяет возможности для реализации бизнесов своих идей.

Рейтинг топ-3 ожиданий предпринимателей от нацпроекта, это упрощение работы предпринимателей в целом благодаря точечной поддержке (43%), усиление диалога между бизнесом и властью (41%), улучшение делового и инвестиционного климата в России (40%).