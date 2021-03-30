Московская компания обеспечила оборудованием водозабор в Симферополе

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Компания VDK, расположенная на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", поставила и смонтировала часть оборудования для начавшего работу в Крыму Бештерек-Зуйского водозабора. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ОЭЗ.

"Продукция столичной компании VDK используется во всех федеральных округах страны и помогает решать важнейшую задачу по обеспечению жителей нашей страны чистой водой. Теперь в Крыму на водозаборе Бештерек-Зуйский работает насосная станция, оборудованная и отлаженная компанией. Это семь насосов, комплекс, включающий коллекторы, гидравлические компенсаторы и различную запорно-регулирующую арматуру, а также система питания и управления всей станцией. Сегодня она работает в режиме частичного расхода и уже в течение полутора месяцев выйдет на полную мощность. Бештерек-Зуйский водозабор позволит обеспечить жителей Симферополя чистой водой", - сказал гендиректор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев, слова которого приводит пресс-служба.

Интегрированная насосная станция весом 35 тонн перекачивает воду, добытую из скважин, глубина которых достигает 400 м. Установка была разработана и поставлена специалистами VDK всего за три месяца. Кроме того, компания производит и поставляет для Бештерек-Зуйского контейнерную систему электролиза, предназначенную для дезинфекции воды, сообщили а пресс-службе.

По словам коммерческого директора VDK Максима Новикова, компания успешно развивает не только направление производства и поставки оборудования, но и комплексной автоматизации и энергоснабжения соответствующих объектов, предлагает целый набор сервисов по тонкой настройке и оптимизации работы существующих сооружений.

"Сфера обеспечения населения чистой и безопасной водой, а также тематика сохранения водных ресурсов активно развиваются, и многие городские коммунальные и промышленные предприятия ведут модернизацию систем водоснабжения и водоотведения. Сегодня мы работаем над реализацией объектов водоснабжения, водоподготовки и очистки сточных вод на всей территории России в субъектах ЦФО, на Урале, в Иркутске и далее на восток вплоть до Южно-Сахалинска. Мы предлагаем оборудование, разработанное и сделанное в Москве, которое не уступает по характеристикам лучшим западным аналогам. Чистая вода - вопрос национального благополучия и безопасности", - цитирует Новикова пресс-служба.

VDK - научно-производственная компания, специализирующаяся на разработке и выпуске аппаратов, выполненных с применением наиболее передовых современных технологий, для нефтехимической и обрабатывающей отраслей, а также широкого круга других процессов химического синтеза. Продукты компании на собственных производственных мощностях на основе оригинальных запатентованных разработок ее специалистов.