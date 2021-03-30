Аппарат Титова намерен привлекать Корпорацию МСП для разработки идей поддержки бизнеса

ВЛАДИВОСТОК, 30 марта. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова намерен привлекать специалистов Корпорации МСП в регионах для разработки новых идей и предложений по поддержке бизнеса. Об этом бизнес-омбудсмен сообщил во вторник ТАСС в ходе рабочей поездки во Владивосток.

"Конечно, мы планируем начать работу с Корпорацией МСП. Сотрудники корпорации пока разбираются в своем функционале в связи с назначением нового руководителя. Мы планируем привлекать специалистов корпорации для сотрудничества с региональными уполномоченными в части разработки новых идей и предложений, направленных на поддержки малого и среднего бизнеса", - сказал Титов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 22 декабря 2020 года назначил новым генеральным директором Корпорации МСП замглавы департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Александра Исаевича. Ранее возглавлявший корпорацию Александр Браверман стал первым заместителем председателя госкорпорации "ВЭБ.РФ".

Корпорация МСП - один из крупных российских институтов развития. С ее помощью государство оказывает поддержку представителям малого и среднего бизнеса. В рамках реформы институтов развития Корпорация МСП присоединится к другому, более крупному институту развития - "ВЭБ.РФ", на базе которого будет создан инвестиционный блок для стимулирования экономического роста.