В ТПП предложили внедрить систему квотирования господдержки для малых предприятий АПК

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) предлагает внедрить систему квотирования государственной поддержки для малых фермеров сельскохозяйственного производства. Об этом сообщил председатель совета ТПП по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза в ходе онлайн-конференции "Инвестиции в АПК: новая "точка" роста".

"Было бы очень правильно сейчас внедрить такую систему квотирования государственной поддержки для наших фермеров малых форм сельскохозяйственного производства, чтобы минимум 30% от общего объема поддержки были закреплены и предоставлялись только предприятиям малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе", - сообщил Гамза.

По его словам, "без серьезного государственного инвестирования в дальнейшее развитие агропромышленного комплекса не обойтись". Он также считает, что было бы целесообразно внедрить специальную государственную программу развития инфраструктуры сельских территорий.

"Именно инфраструктурную программу для сельхозпроизводителей, чтобы мы не просто строили дороги, но чтобы мы при реализации такой программы прежде всего думали о том, как это отразится и приведет к росту производства в сфере АПК. И здесь много дополнительных вопросов, связанных не только с дорогой, но и с газификацией, социальными объектами - школами, больницами - это ключевая сегодня задача, потому что, к сожалению, инфраструктура в сельской местности разрушается", - отметил представитель ТПП.

Также, по мнению Гамзы, было бы правильно существенно повысить налоговую нагрузку на собственников неиспользуемых пахотных земель, имеющих статус сельскохозяйственных. "Я думаю, что сразу возникнет дополнительный оборот таких земель и они начнут использоваться", - заключил эксперт.

В декабре министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев сообщил, что объем господдержки агропромышленного комплекса по итогам 2020 года составит 308,5 млрд рублей. В Минсельхозе также отмечали, что в 2020 году в рамках госпрограммы АПК на адресную поддержку малых форм хозяйствования направлено 13,6 млрд рублей федеральных средств.