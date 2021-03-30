Корпорация МСП предложила отменить плату за победу в закупках для МСП

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Корпорация МСП выступила с инициативой об отмене или снижении платы для компаний МСП за победу в закупочных процедурах, размещенных на электронных торговых площадках (по ФЗ №223 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"). Об этом сообщает пресс-служба КМСП.

"Отмена платы за победу в закупочных процедурах на электронных площадках - это ощутимая и важная поддержка компаний МСП и самозанятых граждан. Первыми в рамках пилота на наше предложение откликнулись коллеги из "ТЭК-Торг". Надеемся, что этому примеру последуют и другие площадки. Такое решение позволит снизить финансовую нагрузку на бизнес. Мы ожидаем, что такой шаг станет катализатором увеличения активности МСП. Это особенно актуально для поставщиков, участвующих в небольших закупках региональных заказчиков", - сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении. Он также напомнил, что расширение доступа компаний малого и среднего бизнеса к закупкам является частью нацпроекта по развитию МСП.

Гендиректор АО "ТЭК-Торг" Дмитрий Сытин пояснил, что площадка поддержала инициативу Корпорации МСП, отменив плату за победу в закупочных процедурах, размещенных в секции "223-ФЗ и коммерческие закупки" только для субъектов МСП и самозанятых на период с 25 марта до 25 июня 2021 года. По итогам трех месяцев площадка проанализирует реакцию рынка и, возможно, продлит сроки отмены платы.

В настоящее время операторы электронных площадок вправе взимать плату с лица, с которым заключается договор по результатам проведения электронной процедуры. Предельный размер платы составляет от 1% начальной (максимальной) цены договора и не более чем 5 тыс. рублей без учета НДС. По мнению корпорации, основанному на результатах оценки качества и структуры закупок, проведенной независимой экспертной организацией за 2020 год, расходы поставщиков крупнейших заказчиков из числа субъектов МСП, связанные с победой в торгах на электронных площадках, в среднем могут составлять от 7 до 19 тыс. рублей за год на компанию.

Корпорация МСП в сотрудничестве с Минфином, Минэкономразвития, ФАС, ФНС и крупнейшими заказчиками разрабатывает и реализует механизмы по упрощению тендерных процедур для малого и среднего бизнеса. Эта работа, как сообщается, способствует расширению рынка сбыта для МСП.