Почти 60% компаний сегмента МСБ когда-либо брали на работу лиц с судимостью

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Более половины компаний сегмента малого и среднего бизнеса (МСБ, 58%) когда-либо брали на работу лиц, которые отбывали наказание и имеют судимость. Об этом сообщается в исследовании "Деловой России" (опрос проводился в марте 2021 года среди 93 компаний из 49 регионов РФ по просьбе ТАСС).

Для 77% опрошенных наличие судимости у соискателей имеет значение. Если бы соискателю удалось скрыть судимость, но в последующем компания узнала об этом, то 50% опрошенных уволили бы такого сотрудника.

При этом подавляющее большинство (94%) готовы взять на работу лицо, которое отбыло наказание в виде лишения свободы и имеет судимость. 86% также сообщили, что взяли бы на работу лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, если бы это предполагало дополнительные льготы для бизнеса.

Наладить взаимодействие с ФСИН для организации бизнеса в местах лишения свободы и предоставления рабочих мест осужденным готовы 68% опрошенных, не готовы 32%. Для принятия положительного решения предпринимателям необходимы понятная процедура взаимодействия (57%), льготы (34%), обеспечение контроля за качеством работ (9%).

Предприниматели готовы привлекать осужденных и отбывающих наказание в виде лишения свободы для работ социальной направленности, инженерной службы, юридической, в качестве менеджеров, на производство (в том числе швейное производство), для столярного дела, для разноплановых работ и даже на руководящие позиции. При этом половина опрошенных (49%) считает справедливой оплатой труда для такой категории граждан на уровне среднерыночных ставок, 21% выступает за оплату ниже среднего уровня ставок на 10-20%, 27% - за снижение среднего уровня оплаты на 20-40%, а еще 3% предлагают устанавливать оплату исходя из МРОТ на любые виды работ.

Все опрошенные понимают, что нерешенная проблема трудоустройства лиц, отбывающих или отбывших наказание, может привести к рецидиву. Также 100% согласны с тем, что инициатива трудоустройства осужденных поможет им в адаптации, а дополнительные льготы для предпринимателей позволят чаще брать осужденных и отбывающих или отбывших наказание на работу.

О признании осужденных лиц социально уязвимой категорией граждан

В конце февраля 2021 года председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект о признании осужденных лиц социально уязвимой категорией граждан. Как отмечается в документе, в последнее время наблюдается тенденция сотрудничества ФСИН России с предпринимательским сообществом. Коммерческие организации и индивидуальные предприниматели размещают на площадках уголовно-исполнительной системы свои производства, что обеспечивает повышение показателей занятости осужденных.

"Инициатива очень важная, потому что на сегодняшний день существует проблема адаптации граждан, которые отбывали наказание за преступление. Им действительно сложно устроиться на работу после отбывание наказания. Поэтому возможность реализации их положительного потенциала, который будет приносить пользу обществу и давать возможность заработка, безусловно, необходимо оценить положительно. Будет ли инициатива реально работающей, зависит от того, как будет прописан регламент в самом проекте закона, который будет принят, а также не будет ли неверного применения воли законодателя при практическом применении", - отметила руководитель экспертного центра "Деловой России" по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева.

По ее словам, если инициатива будет стимулировать предпринимателей создавать бизнес с привлечением лиц, отбывающих наказание, обучать их новым навыкам, а также брать их на работу после отбытия наказания, то это будет способствовать предупреждению преступлений.