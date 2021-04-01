В Москве стартовала программа "Предпринимательство в вузах" для студентов 3-4-х курсов

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Образовательная программа для студентов третьих-четвертых курсов "Предпринимательство в вузах", которая призвана сформировать у них комплекс теоретических знаний и практических навыков в сфере экономики, технологического предпринимательства и управления инженерными проектами, стартовала в Москве. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"Наша задача - дать студенческому сообществу основы предпринимательства в рамках программы вуза. Благодаря программе 500 студентов из пяти московских вузов получат знания и навыки в пилотном проекте на площадках высших учебных заведений", - сообщил глава департамента Алексей Фурсин, которого цитирует пресс-служба.

Образовательная программа проходит в вузах инженерного профиля - НИТУ "МИСиС", РУТ (МИИТ), НИЯУ МИФИ, Московский Политех и МТУСИ. Очный курс длится 2,5 месяца, по итогам студенты смогут развить "мягкие" и "жесткие" навыки для успешного запуска собственных бизнес-проектов. Студенты также научатся применять на практике полученные знания для создания инновационных проектов в инженерной и технологической сферах и сформируют нетворкинг-среду для поиска единомышленников, обмена опытом и запуска совместных проектов.

План обучения включает пять основных тематических модулей: "Создание и развитие бизнес-идей", "Командообразование", "Экономика проекта", "Продвижение и сервис-дизайн", "Запуск пилота и постановка целей". В каждом предусмотрена теоретическая и практическая части. Для студентов подготовлены лекции, вебинары, интерактивные мастер-классы, семинары с разбором кейсов компаний и стартапов, консультации тьюторов, нетворкинг. Итогом обучения станет защита проекта (курсовой работы) с выдачей сертификата дополнительного образования установленного образца.